Bisogna fare i conti con un potenziale down Snapchat oggi 13 ottobre, considerando il fatto che vengono segnalati significativi problemi da parte di coloro che stanno provando ad accedere al servizio. Una situazione che ricorda in parte quella che abbiamo affrontato alcuni mesi fa e che, per forza di cose, richiede un approfondimento. Il tutto, sperando che la il disservizio possa rientrare nel più breve tempo possibile. Sotto questo punto di vista, va detto, i tecnico sono sempre stati particolarmente efficienti.

Il possibile down Snapchat oggi 13 ottobre: occhio ai problemi di queste ore

Non abbiamo comunicazioni ufficiali in merito, è bene ricordarlo, ma su Down Detector abbiamo svariate segnalazioni riguardanti il possibile down Snapchat coi problemi del 13 ottobre. Occorre fare molta attenzione, fermo restando che al momento della pubblicazione non conosciamo ancora le cause del disservizio. Tutta la vicenda, infatti, sarà per forza di cose più chiara nel corso del pomeriggio.

Come sempre avviene in questi casi, la situazione può essere monitorata in tempo reale su Down Detector. In questi minuti, va detto, non registriamo ancora numeri tali da indurci a parlare di down Snapchat, ma è chiaro che la curva sia al momento in salita e che il disservizio di oggi non possa essere in alcun modo sottovalutato dallo staff. Ecco perché è importante non lasciare nulla al caso. Inutile dire che vi faremo sapere appena avremo ulteriori informazioni in merito. A voi come vanno le cose? Fatecelo sapere lasciando un commento a fine articolo, considerando il fatto che le segnalazioni al momento sono costanti.