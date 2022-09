Si scattano delle foto migliori con iPhone 14 Pro Max o con iPhone 13 Pro Max? Apple, sulla nuova generazione di melafonini 2022, ha portato una nuovo sensore principale da 48 MP al posto di quello da 12 MP. Proprio per questo motivo, vale la pena sapere se davvero il passo in avanti ha dato i suoi frutti: ci viene in aiuto un video test condotto dagli esperti di MacRumors.

Di seguito sono riportati le conclusioni salienti alle quali si è giunti. Sebbene i nuovi iPhone 14 Pro Max abbiano il sensore da 48 MP, Apple utilizza la tecnologia del binning dei pixel che raccoglie 4 pixel appunto in uno. Dunque accade che, in condizioni normali e senza impostazioni particolari, la differenza non sia particolarmente chiara. Succede tutt’altra cosa quando si sceglie di puntare sulla funzione ProRAW per scatti davvero professionali: in questo secondo caso, il numero di dettagli garantiti dagli ultimi melafonini sarà tangibile. L’unico inconveniente sarà il peso dello scatto ottenuto in questo modo, visto che potrebbe arrivare a 60 MB.

Per quanto riguarda le foto in notturna o con scarsa luce, va detto che i nuovi iPhone 14 Pro Max riescono a garantire anche risultati più luminosi ma la differenza è davvero minima. Un punto a favore più netto del modello 2022 potrebbe invece essere la modalità Azione per la ripresa video. Quest’ultima porta con se una maggiore stabilizzazione per le scene riprese in movimento.

Tutti gli aspetti riportati, sebbene giochino a favore degli iPhone 14 Pro Max, non sono così determinanti. Dalla visione del video sottostante, in effetti, molti possessori di iPhone 13 Pro Max potrebbero davvero non trovare motivi realmente validi per il passaggio all’esemplare nuovo di zecca e avrebbero ragione.

