L’app Expert RAW continua a supportare sempre più dispositivi Samsung Galaxy. Da oggi 30 settembre, la compatibilità giunge per i Samsung Galaxy S20 (ma solo per il modello Ultra), i Samsung Galaxy Note 20 (sempre per l’esemplare Ultra) e ancora per i Galaxy Fold 2. Si tratta dunque di un’ottima notizia per tutti i possessori dei suddetti dispostivi, impazienti di ottenere scatti perfetti grazie anche al post editing.

L’app Expert RAW è giunta per prima per i Samsung Galaxy S21 Ultra l’anno scorso e poi naturalmente anche per i Samsung Galaxy S22 Ultra. L’aggiornamento odierno dello strumento, disponibile sul Galaxy Store, consente anche ai tre dispositivi sopra citati di fare un’indiscutibile passo in avanti. La versione di riferimento è quella siglata come la 1.0.05.4.

Per i neofiti dell’argomento, è giusto precisare a cosa serva l’app Expert RAW. Lo strumento consente di acquisire immagini in formato DNG RAW a 16 bit per poi modificarle in app come Adobe Lightroom. Le immagini sono catturate con la riduzione del rumore multi-frame e una gamma dinamica più ampia e questo le rende un ottimo punto di partenza per il post editing. Più in particolare, lo strumento consente di modificare valori come ISO, velocità dell’otturatore, valore di esposizione, messa a fuoco, bilanciamento del bianco. Ancora l’app funziona sia con la fotocamera ultrawide, che con il grandangolare e il teleobiettivo.

Per la cronaca, l’app Expert RAW è compatibile anche con Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Fold 4. Dopo il supporto di Samsung Galaxy S20 Ultra, Note 20 Ultra e Z Fold 2, lo stesso plus potrebbe giungere anche su altri dispositivi, anche se ancora non noti e in tempi non definiti. Il lavoro svolto da Samsung fino a questo momento è di certo da apprezzare perchè volto a soddisfare le aspettative dei suoi clienti più esigenti.

Continua a leggere su optimagazine.com