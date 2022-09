Si parla tanto in questi giorni del significato di Cwtch, in relazione ad un tatuaggio che sta facendo il giro del web da un po’ di tempo a questa parte. Non si capisce ancora per quale motivo un vecchio tema sia diventato così attuale, ma occorre prendere atto che determinati post a tema stiano circolando tanto soprattutto su Facebook. Ecco perché dopo aver trattato i tatuaggi di personaggi famosi come Tiziano Ferro sul nostro magazine, occorre capire in quale direzione stiamo andando con una figura molto precisa che deriva da un termine inedito qui in Italia.

Tutto quello che dobbiamo sapere sul significato di Cwtch, in merito al tatuaggio del momento

Provando a scendere maggiormente in dettagli, si scopre che il significato di Cwtch nasconda quasi un mondo. Ci si riferisce ad una parola gallese, che a conti fatti non conosce una traduzione ufficiale in altre lingue. Sostanzialmente, il termine diventato così popolare anche dalle nostre parti sul fronte tatuaggi, simboleggia l’abbraccio in cui ci sentiamo protetti. Insomma, un chiaro riferimento al posto sicuro sul quale possiamo contare grazie alla persona che ci vuole bene.

Provando a scendere maggiormente in dettagli sul significato di Cwtch, emerge che in realtà queste analisi abbiano preso piede già nel 2018 sui social e che in quel frangente si parlava di un posto in cui niente sia in grado di turbarci. Insomma, l’abbraccio che ha luogo lì dove nulla ci ferisce e nulla sembra essere in grado di colpirci. Chi sceglie questo tipo di rappresentazione, punta chiaramente su un posto speciale, un posto unico, che una persona può trovare solo tra quelle braccia.

Insomma, ora dovremmo avere le idee più chiare sul significato di Cwtch, in relazione al tatuaggio tanto chiacchierato anche qui in Italia.