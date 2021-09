L’amore di Tiziano Ferro per Victor in un tatuaggio che l’artista posta sui social. Tiziano ha già diversi tatuaggi sui polsi che simboleggiano le persone e le cose più importanti della sua vita.

I primi tatuaggi che Tiziano Ferro ha realizzato sono stati quelli attinenti alla sua famiglia: mamma e papà, successivamente Flavio, il nome di suo fratello. Tutti sui polsi. In seguito l’artista ha deciso di tatuarsi “compassione”, una parola che ha sempre amato e che lo fa sentire protetto. Nel raccontare questo tatuaggio, Ferro aveva spiegato:

“COMPASSIONE è una parola che ho sempre amato, che mi ha protetto molto in questo periodo, mi ha protetto dalla rabbia, dal giudizio verso gli altri. Sono fortemente convinto del fatto che praticare la compassione sia una delle cose più belle che puoi fare per te stesso perché ti libera dal bisogno di vivere nel risentimento e nella rabbia. Siccome io ogni tanto me la dimentico questa parola, ho trovato importante metterla lì“.

Adesso sul corpo del cantante si aggiunge un altro tatuaggio, questa volta ispirato e dedicato suo marito Victor Allen. Tiziano Ferro ha deciso di tatuarsi il diminutivo del nome dell’uomo che ha sposato e con il quale condivide la sua vita: “Vic”.

Mostra l’immagine sui social e scrive: “Ai tatuaggi come scudo sulle vene…”, taggando suo marito nella caption.

Per Tiziano Ferro e Victor Allen sono ormai già di due anni di matrimonio. I due si sono uniti in matrimonio con una doppia cerimonia, prima in America e poi in Italia (a Sabaudia), nel luglio del 2019. All’epoca dell’unione civile, Tiziano Ferro aveva 39 anni e Victor ne aveva 54; erano una coppia già da tre anni ma la notizia non aveva ancora raggiunto la rete.