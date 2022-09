The Last of Us su Sky nel 2023, questa è la notizia del giorno per tutti coloro che aspettavano con ansia di capire e sapere quando la serie sarebbe andata in onda. I creatori di Chernobyl, sono pronti a portare sullo schermo un videogioco da record con i suoi protagonisti, i Clicker e i Runner che appaiono in alcuni frame nel primo trailer ufficiale della serie.

Il primo teaser trailer per l’adattamento live-action di HBO di The Last of Us è stato finalmente rilasciato e i fan possono finalmente cercare di capire se la trasposizione sarà da bocciare oppure no alla luce dell’immenso successo commerciale e la sua natura cinematografica. Sony ha cercato di adattarlo per un po’ di tempo e ha deciso alla fine che la serie HBO sarebbe stata il modo migliore per farlo.

Dopo aver avuto un piccolo assaggio dello show un mese fa, HBO ha finalmente rilasciato il primo trailer di The Last of Us, la serie che seguirà gli eventi del primo gioco ma che include anche nuovi elementi e personaggi che regaleranno nuovi dettagli alla storia. Al momento, non è chiaro se ci saranno altri cambiamenti narrativi significativi o deviazioni dal primo gioco ma sappiamo che la prima stagione durerà 10 episodi e al momento non è chiaro se la seconda stagione adatterà direttamente il secondo gioco oppure no.

Intorno al progetto c’è molta attesa tanto che si pensa che The Last of Us potrebbe essere uno dei migliori adattamenti live-action di un gioco. Il resto lo fa la produzione visto che a firmare la serie ci hanno pensato il papà del videogioco, Neil Druckmann che funge da scrittore nello show, e il creatore di Chernobyl , Craig Mazin, che dirigerà la serie insieme a Druckmann. Nel cast ci sono i già annunciati Pedro Pascal, Bella Ramsey, Diego Luna e Nick Offerman.