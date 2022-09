Un po’ a sorpresa, giunge l’annuncio del secondo Prime Day 2022 dopo quello del periodo estivo. Ben prima di un altro appuntamento molto atteso come il Black Friday di fine novembre, potrebbe già essere il caso di procedere allo shopping pre-natalizio (anche se decisamente in anticipo).

Quando scatterà il nuovo Prime Day 2022

L’appuntamento con il nuovo shopping riservato ai clienti Prime è pianificato tra poco più di 2 settimane. Le promozioni partiranno alle 00.00 dei martedì 11 ottobre e dreranno due giorni, in pratica fino alle 23.59 del 12 ottobre.

Come accaduto già nel caso del Prime Day estivo ma anche in iniziative promozionali dello stesso tipo nel recente passato, gli sconti saranno riservati solo a coloro che hanno un abbonamento Prime. Gli iscritti al servizio per ricevere pacchi in una sola giornata lavorativa, per ascoltare Prime Music, avere un cloud per conservare contenuti e molto altro ancora non dovranno fare altro che visionare le future offerte e approfittarne prima che vadano a ruba. Il risparmio sarà garantito in automatico alla speciale tipologia di clienti e non a chi (invece) non usufruisce del servizio Prime.

L’evento per lo shopping dell’Amazon Prime Day d’autunno non sarà un evento globale ma comunque programmato per un gran numero di paesi del pianeta, in totale 15. Le offerte partiranno infatti per l’Austria, il Canada, la Cina, la Francia, la Germania, l’Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, la Polonia, il Portogallo, la Spagna, la Svezia, la Turchia, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti.

Le offerte

Non possiamo sapere in anticipo quali offerte sono state pensate per il prossimo Amazon Prime Day ma il noto store già propone alcuni prodotti a suo marchio con forti sconti. Da oggi 26 settembre sono (difatti) di scena risparmi per i dispositivi Echo Dot, Echo Show, per le Fire Stick e molto altro ancora. Queste stesse soluzione non mancheranno di essere vendute a minor prezzo fino al 12 ottobre, dunque per almeno due settimane.

