Non è ufficiale la scaletta di Ligabue all’Arena di Verona nel 2022 con ben sette appuntamenti a partire da domani. Il primo dei concerti è infatti fissato per martedì 27 settembre nell’anfiteatro scaligero ed apre la strada a 7 imperdibili appuntamenti dal vivo, gli unici in programma per il Liga in Italia.

A seguire, il rocker di Correggio varcherà i confini della penisola alla volta dell’Europa e toccherà le principali città del continenti.

I live in Arena arrivano dopo il successo dell’evento 30 ANNI IN UN GIORNO che si è tenuto il 4 giugno alla RCF Arena – Campovolo di Reggio Emilia, nella sua terra Natale. Lo show di Ligabue si sposta adesso all’Arena di Verona per una residency di 7 concerti. Si parte domani, martedì 27 settembre. Sarà all’Arena anche il 29 e 30 settembre e 1, 3, 4 e 6 ottobre.

Info ultimi biglietti per Ligabue all’Arena di Verona nel 2022

Ci chiedete informazioni sugli ultimi biglietti per Ligabue all’Arena di Verona nel 2022. Sono ancora disponibili? Vi rispondiamo: purtroppo per gli ultimi arrivati, no, i biglietti sono esauriti. Non è più possibile acquistarne e i 7 concerti hanno registrato tutti il sold out in prevendita. Ciò significa che i biglietti disponibili per il pubblico sono ormai esauriti e non resta che scegliere una delle tappe europee per assistere ai prossimi live del Liga.

Il tour europeo di Ligabue

Ligabue si sposterà in Europa, dopo i concerti all’Arena di Verona. Sarà il 26 ottobre al Razzmatazz di BARCELLONA, 28 ottobre al Cirque Royal di BRUXELLES, 30 ottobre al Bataclan di PARIGI, 31 ottobre al 02 Shepherd’s Bush Empire di LONDRA. I biglietti per il tour europeo sono disponibili su TicketOne.

La scaletta di Ligabue all’Arena di Verona nel 2022

Questa la possibile scaletta di Ligabue all’Arena di Verona nel 2022, basata sulla scaletta del concerto a Campovolo.