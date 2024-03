Soffiano 64 candeline oggi, mercoledì 13 marzo, con l’annuncio dei concerti di Ligabue in teatro. Il rocker di Correggio ha annunciato 31 date indoor nei più prestigiosi teatri d’Italia per un tour che nasce sotto il nome Dedicato A Noi.

Concerti di Ligabue in teatro: date e biglietti

I concerti di Ligabue in teatro prendono il nome dall’album Dedicato A Noi, il disco di inediti uscito nel 2023. Ogni data sarà unica, ad eccezione della doppietta che il cantautore terrà a Correggio per aprire questo ciclo di concerti. Di seguito il calendario completo:

1 ottobre 2024 – CORREGGIO (Reggio Emilia) – Teatro Asioli – DATA ZERO

2 ottobre 2024 – CORREGGIO (Reggio Emilia) – Teatro Asioli – DATA ZERO

5 ottobre 2024 – BARI – Teatro Petruzzelli

7 ottobre 2024 – NAPOLI – Teatro San Carlo

9 ottobre 2024 – FIRENZE – Teatro Verdi

10 ottobre 2024 – LIVORNO – Teatro Goldoni

12 ottobre 2024 – ROMA – Teatro dell’Opera

14 ottobre 2024 – FERRARA – Teatro Comunale

16 ottobre 2024 – REGGIO EMILIA – Teatro Romolo Valli

18 ottobre 2024 – AVELLINO – Teatro Gesualdo

20 ottobre 2024 – PALERMO – Teatro Politeama

21 ottobre 2024 – CATANIA – Teatro Metropolitan

23 ottobre 2024 – REGGIO CALABRIA – Teatro Cilea

24 ottobre 2024 – CATANZARO – Teatro Politeama

28 ottobre 2024 – VERONA – Teatro Filarmonico

30 ottobre 2024 – BRESCIA – Teatro Grande

31 ottobre 2024 – BOLOGNA – Europauditorium

3 novembre 2024 – PIACENZA – Teatro Municipale

4 novembre 2024 – MANTOVA – Teatro Sociale

6 novembre 2024 – CREMONA – Teatro Ponchielli

7 novembre 2024 – PARMA – Teatro Regio

9 novembre 2024 – LUGANO (Svizzera) – Teatro Lac

11 novembre 2024 – TORINO – Teatro Regio

12 novembre 2024 – NOVARA – Teatro Coccia

14 novembre 2024 – SANREMO (Imperia) – Teatro Ariston

16 novembre 2024 – GENOVA – Teatro Carlo Felice

18 novembre 2024 – COMO – Teatro Sociale

19 novembre 2024 – VERCELLI – Teatro Civico

23 novembre 2024 – UDINE – Teatro Nuovo Giovanni Da Udine

25 novembre 2024 – TRIESTE – Teatro Rossetti

27 novembre 2024 – MILANO – Teatro Arcimboldi

I biglietti in prevendita saranno disponibili a partire dalle 12 di sabato 16 marzo su tutti i circuiti autorizzati. Per gli iscritti a Bar Mario, il fan club ufficiale del rocker di Correggio, i biglietti saranno disponibili invece da domani, giovedì 14 marzo, a partire dalle ore 12. L’ultima volta di Ligabue nei teatri è stata 13 anni fa e quest’anno, con il ciclo In Teatro – Dedicato A Noi, l’artista chiude il cerchio promozionale per l’ultimo album dopo le oltre 30 date che lo hanno portato sul palco dei palazzetti, degli stati e dell’Arena di Verona. Per la prima volta dietro il nuovo tour non ci sarà il manager Claudio Maioli.

Dedicato A Noi

Con il disco Dedicato A Noi Luciano Ligabue, che ha sempre cantato e raccontato le storie degli altri, ha invertito il processo e ha concentrato l’attenzione su un noi generico, dedicando la sua opera a una realtà in cui solitudine e smarrimento fanno da padroni.

I confini delle storie presenti nel disco sono “impossibili da definire”, dal momento che Ligabue ha scelto di parlare di condivisione e appartenenza. Così il rocker di Correggio si è reso portavoce di una comunità vissuta dall’interno, una collettività che è fatta di singoli individui. Ognuno, nelle 11 tracce, trova le proprie aspirazioni e i propri sogni infranti, oltre alle piccole gioie e ai personali momenti di felicità.

Continua a leggere su optimagazine.com