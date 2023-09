La scaletta di Ligabue nel tour 2023? Difficile stabilirla. L’artista spiega a RTL 102.5 che vorrebbe cambiarla ogni sera in modo da regalare ai suoi spettatori uno spettacolo unico, di tappa in tappa.

Ligabue è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese e La Zac. Durante “The Flight“, ha presentato in diretta in radiovisione il nuovo album, Dedicato A Noi, disponibile dal 22 settembre. Si tratta del suo disco numero 14.

Dopo la pubblicazione dell’album, per Ligabue è già tempo di pensare al tour nei palasport che lo vedrà protagonista dal 9 ottobre. Si parte con due anteprima all’Arena di Verona nelle date del 9 e del 10 ottobre, per poi spostarsi nei palazzetti dell’intera penisola. Uno spettacolo che parte immediatamente per portare Ligabue in lungo e in largo fino al prossimo 1 dicembre quando è attesa l’ultima tappa a Messina.

In diretta su RTL 102.5, Luciano ha parlato anche delle canzoni sa inserire in scaletta. 14 dischi e tantissimi successi che non potranno di certo essere esclusi. Per dare la giusta importanza a tante canzoni. Ligabue ipotizza di cambiare spesso la scaletta in quello che sarà il primo tour dopo il Covid-19.

“Questo è il primo tour che facciamo dopo la pandemia, e questa volta vorrei cambiare la scaletta ogni sera. È una cosa che vorrei provare a fare, richiede un grande lavoro, ma in questo modo ogni concerto sarà un’esperienza unica e irripetibile. È un concetto che mi piace sempre di più, nonostante la fatica che comporterà, ma ci divertiremo di più“, conclude l’artista.

I concerti di Ligabue nel 2023

9 ottobre 2023: ARENA DI VERONA

10 ottobre 2023: ARENA DI VERONA

14 ottobre 2023: TORINO – PALA ALPITOUR

15 ottobre 2023: TORINO – PALA ALPITOUR

17 ottobre 2023: FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM

20 ottobre 2023: BOLOGNA – UNIPOL ARENA

24 ottobre 2023: BRESCIA – BRIXIA FORUM

27 ottobre 2023: PADOVA – ARENA SPETTACOLI PADOVA FIERE PAD. 7

28 ottobre 2023: PADOVA – ARENA SPETTACOLI PADOVA FIERE PAD. 7

30 ottobre 2023: RIMINI – STADIUM

3 novembre 2023: ANCONA – PALA PROMETEO

4 novembre 2023: ANCONA – PALA PROMETEO

6 novembre 2023: PERUGIA – PALA BARTON

7 novembre 2023: PERUGIA – PALA BARTON

10 novembre 2023: MILANO – MEDIOLANUM FORUM

11 novembre 2023: MILANO – MEDIOLANUM FORUM

13 novembre 2023: GENOVA – STADIUM

14 novembre 2023: GENOVA – STADIUM

16 novembre 2023: LIVORNO – MODIGLIANI FORUM

18 novembre 2023: ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

19 novembre 2023: ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

21 novembre 2023: EBOLI – PALA SELE

22 novembre 2023: EBOLI – PALA SELE

24 novembre 2023: BARI – PALA FLORIO

25 novembre 2023: BARI – PALA FLORIO

27 novembre 2023: REGGIO CALABRIA – PALASPORT

28 novembre 2023: REGGIO CALABRIA – PALASPORT

30 novembre 2023: MESSINA – PALARESCIFINA

1 dicembre 2023: MESSINA – PALARESCIFINA