Esce La Metà Della Mela di Ligabue, il nuovo singolo disponibile da venerdì 17 novembre in radio ed estratto dall’album di ultima pubblicazione, Dedicato A Noi.

Nonostante Luciano Ligabue abbia spesso sostenuto che «le canzoni d’amore sono forse le più difficili perché ne sono state scritte miliardi, molte delle quali bellissime» ha voluto ripercorrere “una splendida storia (che) non finisce mai più”.

La Metà Della Mela di Ligabue è una storia d’amore e racconta di una convivenza fatta anche di momenti duri ma resa forte dalla consapevolezza di essersi trovati, la stessa consapevolezza che ha permesso di superare anche le crisi.

Da oggi è disponibile anche il video ufficiale con le riprese live registrate in occasione del nuovo tour partito dall’Arena di Verona. La tournée porterà Ligabue in tutta Italia nei palasport fino a dicembre ed è attualmente in corso di svolgimento.

Sul palco, il Liga è accompagnato dalla band composta da: Fede Poggipollini (chitarra), Niccolò Bossini (chitarra), Max Cottafavi (chitarra),Luciano Luisi (tastiere), Ivano Zanotti (batteria) e Davide Pezzin (basso).

Testo La Metà Della Mela di Ligabue

Abbiamo avuto giorni strani

e giorni molto più normali

ci siamo presi tutto il tempo

che c’era e che c’è

su due binari paralleli

tenuti dalle traversine

ci siamo sentiti meno soli

davvero io e te

quando ci siamo fatti male

ci siamo fatti male insieme

due solitudini in comune

e andare io e te

Non dimentico niente

figurarsi di te

della vita com’era

la vita com’è

una splendida storia



non finisce mai più

la metà della mela mi sa che sei tu

Ci sono stati mal di testa

valigie fatte adesso basta

ma siamo ancora al nostro posto

il posto è qui

qui dove siamo pronti a tutto

l’amore che fa ancora effetto

svegliarci nello stesso letto

perfetto così

tu guarda la combinazione



siam combinati proprio bene

il sole con il temporale

e andare io e te

Conti ancora le stelle

canti ancora De André

della vita com’era

e la vita com’è

non mi scappa più niente

non mi scappi mai più

la metà della mela mi sa che sei tu

Non dimentico niente

figurarsi di te

della vita com’era

la vita com’è

una splendida storia

non finisce mai più

la metà della mela mi sa che sei tu

I prossimi concerti di Ligabue

18 novembre 2023: ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

19 novembre 2023: ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

21 novembre 2023: EBOLI – PALA SELE

22 novembre 2023: EBOLI – PALA SELE

24 novembre 2023: BARI – PALA FLORIO

25 novembre 2023: BARI – PALA FLORIO

27 novembre 2023: REGGIO CALABRIA – PALASPORT

28 novembre 2023: REGGIO CALABRIA – PALASPORT

30 novembre 2023: MESSINA – PALARESCIFINA

1 dicembre 2023: MESSINA – PALARESCIFINA

28 dicembre 2023: ZURIGO (Svizzera) – HALLENSTADION