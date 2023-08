C’è Totti, c’è l’amore e c’è la Città Eterna. Il nuovo singolo di Ligabue è una fotografia di Roma in cui ci sono le buche, l’autobus che va a fuoco e tutto il sacro e profano della Capitale, illustrata in tutto il suo romanticismo e le sue contraddizioni. Il rocker di Correggio ritorna più carico che mai dopo Riderai con questo secondo estratto dal prossimo album Dedicato A Noi, in uscita il 22 settembre 2023.

Il rock di Ligabue è spesso malinconico e teso, e in Una Canzone Senza Tempo – questo il titolo del brano – c’è anche la celebrazione del dettaglio, uno stile che non può certo mancare quando si parla della città più importante della storia dell’uomo. Il singolo è prodotto dallo stesso Luciano insieme a Fabrizio Barbacci. La canzone è accompagnata dal video ufficiale firmato da Lorenzo Silvestri e Andrea Santaterra, in arte Bendo, in cui vediamo l’attrice Coco Rebecca Edogamhe passeggiare per le vie di Roma mentre si lascia incantare dalle sue bellezze per poi approdare al concerto di Ligabue allo Stadio Olimpico.

A proposito dell’argomento, non sono mancate le polemiche: sui profili social del rocker di Correggio c’è chi gli chiede di smettere con le “canzonette” e chi parla di “musica orecchiabile molto fine a se stessa”, ma dall’altro lato ci sono i fieri romani e romanisti che ringraziano il cantautore per il prezioso omaggio alla loro città e alla loro squadra.

Spuntano anche cuori gialli e rossi per comporre i colori della squadra. A questo punto la curiosità per ascoltare l’intera nuova opera di Ligabue è tanta, con un hype elevatissimo da parte dei suoi fan più fedeli che riempiono gli stadi ogni volta che Ligabue sale sul palco.

