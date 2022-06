A poche ore dal concerto-evento atteso per stasera, risuonano le parole di Ligabue a Campovolo. Oggi, sabato 4 giugno, inaugurerà la RCF Arena di Reggio Emilia con un grande spettacolo attraverso il quale festeggia i suoi 30 anni di carriera. E proprio da questo prende il nome il concerto: Trent’anni in un giorno. Il giorno è arrivato: è oggi.

Sono in fila sotto il sole di Campovolo da decine di ore, tutti in ordine ad attendere l’apertura delle porte per poi posizionarsi nell’immenso parterre, seduti sul prato in attesa delle prime note delle canzoni in scaletta.

Le parole di Luciano Ligabue a Campovolo risuonano adesso. “Quanto mi siete mancati”, scrive il rocker sui social e condivide la bellissima visuale che ha dal palcoscenico. I fan stanno entrando in questi minuti nella RCF Arena Campovolo di Reggio Emilia, sono 103.000 i biglietti staccati in totale per l’evento che avrebbe dovuto tenersi lo scorso anno e poi rimandato causa Covid.

I biglietti già acquistati restano validi, senza alcuna necessità di modifica. Chi ne fosse sprovvisto dovrà attendere i prossimi live. I biglietti per Campovolo infatti sono esauriti. Con Luciano sul palco tanti ospiti della musica italiana.

Gli ospiti di Ligabue a Campovolo

Gazzelle

Eugenio Finardi

Elisa

Piero Pelù

Loredana Bertè

La scaletta di Ligabue a Campovolo

Sarà una sorpresa la scaletta del concerto di Ligabue a Campovolo il 4 giugno. Sappiamo per certo che non potranno mancare i suoi successi più cantanti, le canzoni più apprezzate dai fan (e non) che il rocker di Correggio ha pubblicato in 30 anni di musica. In scaletta ci sarà sicuramente il nuovo singolo Non cambierei questa vita con nessun’altra in apertura, per poi passare a hit come Balliamo sul mondo, L’odore del sesso e Niente paura.

Come raggiungere Campovolo e dove parcheggiare

Raggiungere Campovolo in auto e con i mezzi pubblici, i trani speciali, i parcheggi dove lasciare l’auto per poi proseguire il tragitto verso la RCF Arena Campovolo sono disponibili in questo articolo che include anche i percorsi consigliati.