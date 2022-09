Resta un mistero la data di uscita di iPadOS 16 per i tablet Apple. A distanza di 2 settimane esatte dal rilascio di iOS 16 per i melafonini, l’attesa per la versione software corrispondente per iPad continua. A differenza di quanto si pensava in un primissimo momento, ora, l’appuntamento potrebbe non essere preannunciato da alcun segnale ufficiale. Cerchiamo dunque di capire quali siano le prospettive future per il passaggio.

Il mese non cambia

A margine dell’evento Apple di inizio settembre, la pagina del sito Apple dedicata proprio ad iPadOS 16 era sta aggiornata con il riferimento ad ottobre come quello indicato per l’arrivo del nuovo aggiornamento. Il riferimento temporale non è per nulla cambiato ma c’è una novità: si era parlato della concreta possibilità che la distribuzione iniziasse in concomitanza con un nuovo keynote Apple autunnale dedicato al lancio di rinnovati Mac basati su M2, e poi l’iPad di 10a generazione e l’iPad Pro M2. Ebbene, proprio questa presentazione non dovrebbe aver luogo in nessuna forma: piuttosto gli annunci hardware dovrebbero essere affidati a dei semplici comunicati stampa.

Visto il nuovo stato delle cose, non può che esserci incertezza assoluta su quando l’aggiornamento iPadOS 16 arriverà, non potendolo associare a nessuna presentazione nota in anteprima con invito ufficiale. La distribuzione software potrebbe ancora legarsi ai nuovi hardware ma difficilmente potremo cogliere degli indizi a tal proposito, neanche con un piccolo anticipo. Il mese di ottobre resta dunque il vasto periodo in cui ci si potrebbe aspettare proprio la novità del firmware ma si potrebbero ancora vivere lunghe settimane di attesa.

Dovendo aspettare ancora il prossimo aggiornamento iPadOS 16, i possessori dei tablet Apple potrebbero procedere ad un’adeguata preparazione del loro dispositivo, magari con la cancellazione di contenuti e app superflui e con un’utile copia di backup.

