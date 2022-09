Non sembrano proprio voler prendere quota le vendite degli iPhone 14, ovvero del modello standard dei melafonini di questo 2022. Di contro a quella che sembra essere una buona domanda per gli esemplari Pro top di gamma di questo autunno, la variante meno accessoriata non sta riscuotendo l’aspettato successo. Ne è una riprova il fatto che, secondo alcune fonti, proprio Apple sarebbe pronta a tagliarne la produzione fin da subito.

Ecco quanto trapelato nelle ultimissime ore: secondo alcuni dipendenti della catena di approvvigionamento interpellati da ITHome, la Foxconn sarebbe stata incaricata di smantellare ben 5 catene di produzione dedicate finora proprio agli iPhone 14 standard. Stiamo parlando di quella che dovrebbe essere la strategia imposta al più importante fornitore di Apple e dunque è impossibile non dare peso a quanto appena trapelato. In particolare le attività dell’impianto di Zhengzhou, in Cina, sarebbero ora tutte da ripianificare, proprio a seguito della nuova piattaforma.

Il fatto che le vendite degli iPhone 14 non stavano andando alla grande e comunque non come si attenderebbe da un prodotto nuovo di zecca era già stato annunciato dall’analista Kuo. Quest’ultimo ha riferito già della concreta possibilità che Apple spinga ora la produzione sui modelli Pro, molto più richiesti. In effetti, anche in Italia, provando ad acquistare ora uno degli esemplari top di gamma assoluti i tempi di attesa per la consegna sono anche di svariate settimane e sarebbe giusto lavorare su questo aspetto.

Di certo l’insuccesso degli iPhone 14 è riconducibile ad un paio di motivazioni. In effetti, l’esemplare 2022 condivide troppe affinità con il modello del 2021, in particolare il display e il processore: il tutto ad un prezzo di partenza comunque superiore ai 100 euro. A tanti sarà sembrato più un buon affare puntare sui top di gamma Pro ancora più costosi ma di certo più performanti.

