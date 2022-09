Purtroppo la PEC Aruba non funziona oggi 22 settembre per i tantissimi utenti che si affidano al servizio di posta elettronica certificata, per un numero di circa 5 milioni di caselle attive solo nel nostro paese. Il disguido di certo non è trascurabile, vista anche l’importanza del servizio reso e dunque varrà la pena riportare tutti i dettagli del down come i riferimenti ai contatti per ottenere assistenza adeguata in questo come in altri casi.

Visto che la PEC Aruba non funziona correttamente, in tanti non riescono ad accedere alla loro casella di posta elettronica per leggere comunicazioni importanti o inviare messaggi altrettanto significativi. Le difficoltà registrate in questa tarda mattinata del 22 settembre e riportate anche dal servizio Downdetector riguardano la fase di autenticazione degli utenti al proprio profilo. Per quanto si utilizzino nome utente e password corretti, l’accesso al proprio profilo è completamente inibito, pure dopo numerosi tentativi. Il down momentaneo del servizio mette in crisi non pochi italiani in queste ore, soprattutto in quei casi in cui sia fondamentale ricevere o inviare messaggi in ambito lavorativo, magari per interfacciarsi con un ufficio pubblico o in qualsiasi altro contesto.

Come è giusto comportarsi se la PEC Aruba non funzione per ottenere la giusta assistenza? I numeri da contattare sono esattamente due: il primo risponde al +39 0575 0505, il secondo al +39 02 500 41 305. Entrambi i numeri sono attivi tutti i giorni della settimana, compresi i festive e pure 24 ore su 24.

Aggiornamento 12:25 – Le segnalazioni di problemi con la PEC Aruba continuano a moltiplicarsi in questi minuti. Il servizio Downdetector registra quasi un migliaio di testimonianze di utenti afflitti dagli errori di accesso.

