Si registrano di nuovo problemi OVH questa mattina, con server che evidentemente non funziona per coloro che hanno deciso di aderire a questo servizio. Un’anomalia che indubbiamente crea disagi e che, a conti fatti, fa il paio con quella che abbiamo portato alla vostra attenzione alcuni giorni fa sul nostro magazine. Non abbiamo ancora comunicazioni ufficiali da portare alla vostra attenzione, visto che l’assistenza al momento della pubblicazione del nostro articolo non si è esposta, ma è chiaro che tutta la vicenda debba essere valutata con molta attenzione.

Le prime informazioni trapelate in mattina a proposito dei problemi OVH del 20 settembre

Quali sono i riscontri preliminari che investono stamane i problemi OVH? Fondamentalmente, il disservizio è venuto a galla attorno alle 13. Alcuni siti ospiti all’interno di questa piattaforma risultano non raggiungibili. Il down non è insolito, come possiamo notare anche attraverso i commenti che si trovano su Down Detector. Ecco perché dovremo fare molta attenzione anche nel pomeriggio, sperando che il tutto possa rientrare nel più breve tempo possibile. La situazione, ovviamente, è in continua evoluzione, come sempre avviene con disservizi del genere.

Avete registrato problemi OVH questa mattina coi server di questo noto marchio? Fateci sapere come stanno andando le cose, in modo da avere qualche contributo extra utile per mettere a fuoco la vicenda, alla luce di un’anomalia che sta creando non pochi disagi per il pubblico italiano. Come accennato, almeno per ora non abbiamo feedback ufficiali utili per far luce su questa vicenda.

Va detto che le segnalazioni stanno iniziando a scendere e che i problemi OVH questa volta potrebbero essere gestiti in poco tempo, stando ai presupposti che si sono venuti a creare poco fa con l’inversione di tendenza della curva. Tra un’ora circa dovremmo saperne di più, auspicando che ci siano buone notizie per tutti.

