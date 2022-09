Non può certo definirsi non pericolosa la truffa mail Bartolini in circolazione in queste ore sulle caselle di posa elettronica di numerosi italiani. Il noto corriere non ha nulla a che fare con il tentativo di raggiro, eppure è a suo nome che alcuni hacker stanno cercando di rubare preziosi dati personali ad ignari utenti.

La mail truffa Bartolini fa leva sulla necessità di procedere ad una conferma di invio di un ordine. I toni allarmistici con i quali si raggiunge la vittima di turno sono i seguenti: purtroppo un importante pacco è in giacenza perché all’indirizzo fornito per la consegna non è stato trovato nessuno. Di qui nascerebbe la finta necessità di procedere ad un controllo dell’indirizzo e di altri dati personali.

Il messaggio truffaldino è graficamente ben costruito, presenta tutti gli elementi di una comunicazione di un corriere (compreso il codice di tracciamento) ed è scritto in un italiano davvero impeccabile. La buona qualità della missiva rende quest’ultima particolarmente pericolosa. Chiunque sia nell’attesa di un pacco, magari proveniente proprio da Bartolini, potrebbe credere nell’originalità della comunicazione. Eppure bisognerebbe aver presente che messaggi di questo tipo, con la richiesta di preziosi dati personali, non potranno arrivare mai attraverso dei canali ufficiali e per questo sarebbe il caso di diffidarne sempre. Tanto più se, sempre con il corriere di riferimento, si sono ricevute altre consegne pure nel recente passato, non c’è motivo per credere nelle difficoltà sopraggiunte a momento.

Per farla breve, una volta raggiunti da queste missive, sarebbe sempre il caso di non dargli seguito. Nel dubbio, sarà meglio contattare direttamente il corriere di riferimento e sincerarsi che non ci siano problemi o anche tracciare il proprio pacco sul sito ufficiale Bartolini, da raggiungere in autonomia e senza cliccare su alcun link.

