Euphoria 3 potrebbe non essere l’ultima stagione. Il teen drama è stato un grande successo per la HBO sin dal suo debutto nel 2019, puntando i riflettori su un cast, molti dei quali sono stati elogiati per le loro interpretazioni nel mondo della Generazione Z creato da Sam Levinson. La protagonista Zendaya, nei panni della tormentata narratrice Rue Bennett, ha da poco portato a casa il suo secondo Emmy consecutivo, registrando un record per la sua giovane età.

Dato il successo di pubblico e critica, i vertici HBO stanno pensando a Euphoria 3. Casey Bloys, Chief Content Officer di HBO, ha confermato che le riprese della terza stagione inizieranno a marzo 2023, ma non è l’unica novità.

Secondo quanto riporta Deadline, il boss di HBO ha affermato che Euphoria 3 non sarà la stagione conclusiva. Infatti, lui, insieme al suo team, stanno pensando a un modo di proseguire con la serie anche senza i suoi personaggi principali. Ciò avrebbe senso alla luce dell’età dei protagonisti, che si aggira intorno ai 25-26 anni, e devono interpretare degli adolescenti di 17-18 anni.

Un altro fattore che la HBO tiene in considerazione riguarda la disponibilità degli attori. Tutti, da Zendaya a Sydney Sweeney e Hunter Schafer, hanno ottenuto ruoli da protagonista in grandi franchise. Questo potrebbe rendere difficile, col passare del tempo, trovare il tempo per girare una serie impegnativa come Euphoria. A un certo punto, inoltre i protagonisti dovranno diplomarsi e quindi smettere di andare al liceo.

Questo non sembra rappresentare un problema per Zendaya, che ha espresso il desiderio di esplorare una versione di Euphoria che racconta la vita dei personaggi dopo il liceo con un potenziale salto temporale. Ciò è stato già accennato nel finale della seconda stagione, in cui Rue affermava che la storia non riprenderà da dove si era interrotta.

Il futuro di Euphoria è quindi ancora aperto, e forse ne sapremo di più tra qualche mese.

Continua a leggere su optimagazine.com.