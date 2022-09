Zendaya agli Emmy 2022 ha fatto (di nuovo) la storia. Con la sua seconda vittoria come eccezionale attrice protagonista in una serie drammatica per Euphoria, la star 26enne diventa la più giovane due volte vincitrice della categoria nella storia degli Emmy, nonché la prima donna di colore a vincere l’Emmy come attrice protagonista in una serie drammatica per due volte consecutive.

Indossando un abito Valentino e gioielli Bulgari, Zendaya agli Emmy 2022 ha iniziato il suo discorso ringraziando HBO “per aver creato uno spazio così sicuro per realizzare questo spettacolo molto difficile” e il creatore Sam Levinson “per aver condiviso Rue con me”, aggiungendo, “grazie per aver creduto in me e anche nei momenti in cui non avevo fiducia in me stessa”.

Zendaya ha poi continuato così:

Il mio più grande desiderio per Euphoria era che potesse aiutare a guarire le persone e voglio solo dire grazie a tutti coloro che hanno condiviso la loro storia con me. Chiunque abbia amato Rue o si senta come lei e abbia condiviso le sue storie con me: grazie, le porto sempre nel mio cuore.

Nel 2020, Zendaya ha ottenuto il suo primo Emmy per aver interpretato la tormentata Rue in Euphoria. Quest’anno, l’attrice è stata nominata per quattro premi da record come produttore esecutivo della serie e per aver scritto testi originali per due canzoni presenti in Euphoria. La vittoria schiacciante di Zendaya agli Emmy 2022 è avvenuta grazie al quinto episodio della seconda stagione, il più struggente, in cui viene esplorata la dolorosa ricaduta di Rue nel tunnel della dipendenza.

“Euphoria è stata un ottimo terreno di apprendimento per me”, ha detto Zendaya in un’intervista a Vanity Fair la mattina delle nomination agli Emmy 2022. La serie è stata rinnovata per una terza stagione la cui produzione non è ancora stata avviata.

