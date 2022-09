Con Elodie a Verissimo si parla di musica, cinema e gossip. La cantante romana è in continua evoluzione, e dopo aver infiammato Sanremo come super ospite e aver fatto chiacchierare i fan con la relazione con Marracash, oggi la ritroviamo attrice al suo debutto cinematografico con Ti Mangio Il Cuore e nuovamente innamorata.

Innamorata, o meglio “quasi”, perché quando Silvia Toffanin le chiede se sente le farfalle nello stomaco Elodie dice: “Non ti rispondo”. Parliamo di Andrea Iannone, il nuovo amore di Elodie che durante l’estate ha sofferto la pressione mediatica dei giornali di gossip, e non ha nascosto un certo risentimento sul tema.

La storia con Andrea Iannone è molto recente, per questo Elodie non si sbilancia: “Sto bene, parliamo molto. Oggi è troppo presto per parlare di futuro”.

Iannone, del resto, è stato ospite della stessa Toffanin, che alla cantante dice: “Mi aveva detto che è un grande corteggiatore, confermi?”. Elodie sorride e risponde: “Confermo”.

Con Ti Mangio Il Cuore, Elodie ha scoperto una nuova passione. Con se stessa è molto severa ed esigente: tra un impegno e l’altro prende lezioni di canto e di ballo, e per lavorare con Pippo Mezzapesa ha studiato recitazione. Non nasconde, la cantante di Quartaccio, una certa paura per la critica.

A Venezia 79 ha sentito fortemente quanto fosse nuovo per lei il mondo del cinema, specialmente perché per Ti Mangio Il Cuore ha dovuto recitare in un dialetto che non le appartiene. Soprattutto, interpretare la prima pentita di mafia è stata una grande responsabilità.

Grazie alla sua determinazione, Ti Mangio Il Cuore potrebbe fare da apripista a una nuova carriera artistica, e Elodie in tutta la sua vita ha dimostrato che la sua è una continua battaglia contro i suoi limiti.

Elodie a Verissimo si presenta come un’artista che ha messo molti punti, ma anche aperto tante altre parentesi.

