Dopo tanti scatti rubati, indiscrezioni e rumor sulla posizione di Marracash in tutta questa storia, ecco la verità di Elodie su Andrea Iannone e una risposta a tutti coloro che durante l’estate hanno ceduto al chiacchiericcio sulla loro situazione sentimentale.

Sostanzialmente, Elodie ha confessato alle pagine di Vanity Fair la sua relazione con Andrea Iannone, ma ha colto l’occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Durante l’intervista la cantante di Andromeda ha spiegato a grandi linee il suo rapporto con la nuova fiamma:

“È una persona che mi piace, ma in questa fase non credo ci siano aspettative né da una parte né dall’altra. Se dovesse fiorire, fiorirà. Ma non è il momento di parlarne“.

Scherzosamente lo definisce “coatto”, caratteristica che Elodie trova divertente. La cantante rivela di aver notato benissimo le persone armate di fotocamera che la paparazzavano durante le vacanze. In un’occasione, racconta, a un reporter ha domandato quale fosse la posa migliore.

Per tutto il resto, invece, non nasconde un certo risentimento. Così Elodie fa riferimento a tutte quelle volte in cui si è parlato di “foto choc”.

“Anche lì, il paparazzo stava a un metro da me. Ero a pranzo e gli ho detto: ‘Vuoi che dia un bacio alla mia amica, così almeno lavori?’ E l’ho fatto. La verità è che trovo sconvolgente che esistano ancora giornali di gossip. Perché ormai voyeur son diventati tutti: il panettiere, il ragazzo al tavolo di fianco, tutta la gente che non sa vivere la propria vita. E in più, che si utilizzi la parola ‘choc’ per un bacio tra ragazze, lo trovo aberrante“.

Incalzata su Marracash, e su quella frase secondo la quale nessuno sarebbe stato all’altezza del rapper, Elodie risponde:

“In quel momento ci credevo. Poi chissà, magari verrò sorpresa e cambierò idea. Io sono sempre pronta a essere stupita. Da me e dagli altri”.

Per il momento Marracash non ha commentato la relazione né le dichiarazioni di Elodie su Andrea Iannone, e probabilmente non lo farà. Del resto, nemmeno Elodie ha mai parlato di Iannone sui social.

