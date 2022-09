Purtroppo dobbiamo prendere atto del fatto che la pubblicità su YouTube sia sempre più presente e in molti casi, venga pure meno la possibilità di saltarla per vedere il contenuto che ci interessa. Se qualcuno concorda con quanto appena affermato, anche perché appena sperimentato, non possiamo che dare conferma del fatto che sono in corso degli specifici test e questi vanno proprio nella direzione di mettere sempre più in risalto gli annunci.

Fino a questo momento, per gli utenti non abbonati al servizio YouTube Premium, era divenuta un’abitudine ormai consolidata quella di visionare un paio di annunci, di circa 30 secondi complessivi. Il fastidio, diciamo così, era stato in parte metabolizzato dall’abitudine. Al contrario, ora, si sta sperimentando la successione di ben 5 annunci consecutivi. Questi ultimi non possono essere saltati in alcun modo, sempre che si voglia vedere il contenuto su un canale o un profilo senza alcuna rinuncia.

Da alcune testimonianze raccolte da parte di utenti soprattutto americani, è emerso (in alcuni casi) che l’attesa piena di annunci prima della visione di un contenuto si è dilatata anche fino a 2 minuti. Probabilmente si è trattato di casi limite ma comunque da riportare. . Il team di YouTube avrebbe confermato la sperimentazione in corso e la volontà di raccogliere feedback degli utenti per capire in quale direzione andare. Non c’è dubbio che in molti non abbiano preso bene la presenza di più sponsorizzazioni sulla piattaforma video. Se mai la nuova formula dovesse essere confermata, di certo ci si sentirebbe più che spinti alla sottoscrizione di un abbonamento premium senza annunci e la cosa sarebbe decisamente forzata. Ora vedremo se dai test si passerà alla conferma effettiva e soprattutto in quali tempi e in quali aree geografiche.

