Elena Sofia Ricci lascia Che Dio ci Aiuti nelle mani di Francesca Chillemi, che raccoglierà la sua eredità come protagonista assoluta. Un cambio al vertice scioccante, come già accaduto in un’altra fiction amatissima dal pubblico, Don Matteo.

In questo caso, il personaggio di Suor Angela sarà presente all’inizio e alla fine della settima stagione, per poi scomparire di scena. Un addio straziante, a cui i fan non saranno pronti, ma necessario, secondo l’attrice, che in un’intervista concessa a TV Sorrisi e Canzoni ha svelato il motivo di tale scelta:

Facciamo gli attori per metterci continuamente nei panni di qualcun altro. E poi a Suor Angela abbiamo fatto fare di tutto.

Nel corso di sette stagioni l’abbiamo davvero vista alle prese con mille peripezie, ospitando nuove ragazze nel convento, e aiutandole a inseguire i propri sogni. Ora, per la Ricci è arrivato il momento dell’addio, nonostante ammetta di essere molto affezionata al personaggio. Eppure per Suor Angela:

Non c’era davvero più niente da raccontare.

Secondo quanto si apprende, il personaggio di Elena Sofia Ricci uscirà di scena per andare a lavorare con le detenute in carcere. L’escamotage per il passaggio di testimone ad Azzurra Leonardi (la Chillemi) funzionerà? La novizia sarà davvero in grado di mantenere la sua promessa e prendere i voti? Intanto sappiamo che la giovane non sarà da sola in convento, ma verrà affiancata da Emiliano, personaggio interpretato da Pier Paolo Spollon nella sesta stagione. Dopo aver visto naufragare ogni speranza di una storia con Monica, lo psichiatra si trasferirà nel Convento degli Angeli. L’attore è già noto al pubblico per diverse fiction Rai da L’Allieva a Blanca e Doc Nelle Tue Mani.

Non è comunque da escludere sulla carta un ritorno di Suor Angela in una stagione futura di Che Dio ci Aiuti: la porta del convento è sempre aperta per lei.

Continua a leggere su optimagazine.com.