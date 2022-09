In tanti si chiedo cosa è successo a Insigne negli ultimi giorni, al punto da non scendere in campo con la maglia di Toronto contro Atlanta. La sua squadra alla fine ha perso 4-2, ma non sono mancati i riferimenti all’ex esterno del Napoli. Soprattutto quando il portiere della compagine canadese ha parato un calcio di rigore nel corso del primo tempo, con relativa dedica al ragazzo. Della sua scelta di approdare nella tanto discussa MLS abbiamo già parlato in passato con un altro articolo, mentre oggi tocca soffermarsi su alcune voci fuori controllo che hanno preso piede sui social.

Dal quesito “cosa è successo a Insigne” ad alcuni chiarimenti necessari per tutti in Italia

Chi si chiede “cosa è successo a Insigne”, non si limita in alcune circostanze a rendere pubblica la propria curiosità. Già, perché spesso e volentieri vengono avanzate ipotesi a dir poco fastidiose e poco rispettose nei confronti della famiglia del calciatore. C’è addirittura chi parla dei suoi figli, chi si sofferma sulla moglie. Tutto sbagliato e scorretto, visto che la famiglia del giocatore ha chiesto riservatezza e privacy in un momento del genere. Ecco perché si rende necessario un contributo per gettare acqua sul fuoco.

Ad oggi, qualsiasi ipotesi sui problemi occorsi di recente al giocatore sarebbe azzardata e totalmente priva di fonti. Le solite notizie campate in aria, magari alimentate da testate alla costante ricerca di visualizzazioni e di titoli in grado di attirare l’attenzione del pubblico. Pur presentando contenuti assolutamente rivedibili all’interno dei singoli pezzi. Ora come ora serve solo prudenza e pazienza, sperando che il diretto interessato possa annunciare nel più breve tempo possibile di aver risolto i problemi di cui tanto si parla.

Dunque, se vi state chiedendo cosa è successo a Insigne, sarebbe il caso di darci un taglio.

Continua a leggere su optimagazine.com