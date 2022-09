“Ho conosciuto tante persone coraggiose nella mia vita, ma mai nessuno come Nan Goldin“: così afferma Laura Poitras nel ricevere il Leone d’Oro di Venezia 79 per All the Beauty and the Bloodshed. Un responso pare all’unanimità da parte della giuria presieduta da Julianne Moore, che premia il documentario dedicato alla figura singolare di fotografa e attivista di Nan Goldin, con un’opera bifronte cadenzata da un lato dalla sua esperienza d’artista con gli scatti che, a partire dagli anni Settanta, hanno raccontato il lato più in ombra e marginale degli Stati Uniti; e dall’altro la sua battaglia contro l’impero farmaceutico della famiglia Sackler, produttrice di un medicinale che crea dipendenza e ha condotto alla morte migliaia di persone, l’ossicodone (Poitras è la regista anche di un documentario marcatamente politico come Citizenfour, su Edward Snowden).

Come l’anno scorso quindi, quando a vincere fu Audrey Diwan oggi in giuria, il riconoscimento più importante è andato a una regista, cui va aggiunto il Gran Premio della Giuria andato a uno dei nomi più accreditati della vigilia, Saint Omer di Alice Diop, che ha ottenuto anche il Leone del Futuro per l’opera prima Luigi De Laurentiis, con un film scostante ed enigmatico ispirato a un caso di infanticidio avvenuto qualche anno fa in Francia, punto di partenza per una riflessione sulla maternità, i tabù, il conflitto tra arcaismo e modernità, un’opera probabilmente più radicale e urgente del racconto più tradizionale di Poitras.

Il Premio Speciale della Giuria è andato invece a un altro favorito del totoleone, No Bears di Jafar Panahi, il regista iraniano da anni sotto sorveglianza del governo di Teheran e recentemente imprigionato, autore di un cinema non soltanto necessario ma della necessità, nel senso che cerca ostinatamente, nelle oggettive difficoltà pratiche subite dall’autore, una forma possibile che permetta in qualche modo di fare ancora il cinema – naturalmente Panahi non può essere presente a ricevere il riconoscimento, consegnato ai suoi attori.

Luca Guadagnino, miglior regista di Venezia 79

L’Italia ottiene un doppio premio importante a Venezia 79: il Leone d’Argento per la miglior regia va a Luca Guadagnino, per Bones and All, che ringrazia Alberto Barbera, “perché è un direttore che difende i cineasti, sin da quando ebbe il coraggio di invitare qui un film folle come The Protagonist“, aggiungendo che “Bones and All esiste come un matrimonio speciale tra Italia e America, per questo non conosce confini. Dedico il premio ai due cineasti Mohammad Rasoulof e Mostafa Al-Ahmad, arrestati dal governo iraniano per sovversione. Viva la sovversione, viva il cinema“. Alla sorprendente protagonista di questo film di carne e passione, Taylor Russell, è andato poi il Premio Marcello Mastroianni per il migliore giovane attore o attrice.

E a proposito di attori, in questo caso confermando le voci più accreditate, Venezia 79 assegna le due Coppe Volpi a due grandi interpreti di lingua inglese: Cate Blanchett vince con la sua titanica direttrice d’orchesta del one woman show di Tár, ringraziando il regista Todd Field “per un ruolo che mi ha cambiato come attrice e come essere umano“. Il riconoscimento maschile è invece appannaggio di Colin Farrell, collegato da Los Angeles, per The Banshees of Inisherin, un film, afferma, “che è stato un ritrovo di amici e familiari, una lunga storia d’amore che parla di senso di appartenenza”, diretto da Martin McDonagh, infallibile sceneggitore (ricordiamo il precedente Tre Manifesti ad Ebbing, Missouri) che s’è infatti aggiudicato il premio di categoria.

Cate Blanchett, migliore attrice per Tár di Todd Field

In tanti, Blanchett per prima, sottolineano la magia del ritrovarsi tutti insieme nei cinema qui a Venezia 79, viatico, ci si augura, per una ripresa della vita in sala dei film, quel “ritorno alla normalità” di cui parla anche Barbera, che però a essere onesti sembra ancora più un augurio che una certezza.

Concorso

Leone d’Oro per il miglior film: All the Beauty and the Bloodshed, Lura Poitras

Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria: Saint Omer di Alice Diop

Leone d’Argento – Premio per la migliore regia: Luca Guadagnino, Bones and All

Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile: Colin Farrell, The Banshees of Inisherin

Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile: Cate Blanchett, Tár

Premio Speciale della Giuria: No Bears, Jafar Panahi

Premio per la Miglior Sceneggiatura: Martin McDonagh, The Banshees of Inisherin

Premio Marcello Mastroianni a un giovane attore o attrice: Taylor Russell, Bones and All

Sezione Orizzonti

La giuria, presieduta dalla regista Isabel Coixet ha assegnato i seguenti premi

Miglior film: Jang-e jahani sevom (Terza guerra mondiale), Houman Seyedi

Migliore regia: Tizza Covi, Rainer Frimmel, Vera

Premio Speciale: Chleb i sól (Pane e sale), Damian Kocur

Miglior interpretazione maschile: Mohsen Tanabandeh, Jang-e jahani sevom (Terza guerra mondiale)

Miglior interpretazione femminile: Vera Gemma, Vera

Miglior sceneggiatura: Blanquita, Fernando Guzzoni

Miglior cortometraggio: Snow in September, Lkhagvadulam Purev-Ochir

Orizzonti Extra, premio degli spettatori Armani Beauty

Nezouh, Soudade Kaadan

Venezia Classici

Premio Venezia Classici per il miglior film restaurato

La Farfalla sul Mirino, Seijun Suzuki

Premio Venezia Classici per il miglior documentario

Fragments of Paradise, KD Davison

Venice Immersive

Migliore esperienza: The Man Who Couldn’t Leave, Chen Singing

Gran Premio della Giuria per la migliore opera: From the Main Square, Pedro Harres

Premio Speciale della Giuria: Eggscape, German Heller

Leone del Futuro Premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis”

La giuria presieduta dal regista italiano Michelangelo Frammartino ha assegnato il riconoscimento al migliore esordio tra tutte le sezioni della selezione ufficiale a

Saint Omer, Alice Diop