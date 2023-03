Sono ufficialmente iniziate le riprese di The Penguin, lo spin-off del film The Batman con Colin Farrell. Matt Reeves sta costruendo l’universo legato all’Uomo Pipistrello dopo il successo della pellicola da lui diretta nel 2022.

Il regista ha firmato un accordo globale con la Warner Bros. Discovery. Non solo The Batman – Part II è in lavorazione, ma Reeves è anche produttore esecutivo di diversi spin-off che si collegheranno al suo universo. Uno di questi è The Penguin, con Farrell che riprende il ruolo di Oswald Cobblepot, che debutterà su HBO Max. Lauren LeFranc sta lavorando allo show come scrittrice e showrunner.

Una data di lancio per The Penguin deve ancora essere rivelata, ma sappiamo che la prima stagione della serie limitata avrà otto episodi.

Kalina Ivanov, che lavora come scenografa nel dramma di HBO Max, ha rivelato su Instagram che le riprese di The Penguin sono appena iniziate. Ecco la prima immagine dal set:

Colin Farrell è stato acclamato dalla critica per il ruolo di Pinguino/Oswald Cobblepot in The Batman, ma non ha avuto molto screentime.

“Inizia circa una settimana dopo la fine di ‘The Batman‘”, ha detto Farrell in una intervista dello scorso anno. “Quindi Gotham è ancora, in qualche modo, sott’acqua. Ho letto la sceneggiatura del primo episodio, che si apre sui miei piedi che sguazzano nell’acqua nell’ufficio di Falcone. Mi è bastato questo per restare a bocca aperta”.

“È bello. È così ben scritto”, ha aggiunto Farrell. “Lauren LeFranc ha fatto un lavoro così straordinario, sta scrivendo tutti gli episodi e dirigerà la serie. Lei è formidabile. È una prospettiva eccitante su quel personaggio che amo alla follia. Mi sentivo come se non ne avessi abbastanza. Volevo interpretarlo ancora.”

Continua a leggere su optimagazine.com.