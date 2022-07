Nuove rivelazioni di Elodie su Marracash, questa volta di fronte alle telecamere e allo sguardo attendo di Peter Gomez. La voce di Andromeda è stata ospite de La Confessione e ha parlato a lungo del suo rapporto con il rapper di Barona. Argomento inevitabile da un po’ di mesi, si capisce, specie da quando dopo la fine della relazione tra i due abbiamo visto la popstar romana comparire nel nuovo disco del rapp

Nelle nuove rivelazioni di Elodie su Marracash troviamo tanto di ciò che abbiamo già sentito. In primo luogo, il gossip sui due artisti non si è mai spento dalle prime indiscrezioni sul ritorno di fiamma a quelle foto che immortalavano Marracash all’esterno della casa di Elodie.

In secondo luogo, le dichiarazioni di del rapper sulla “relazione mai finita” hanno alimentato il mistero, fino a quei video in cui lo abbiamo visto partecipare al concerto di Elodie che, a sua volta, è comparsa in una delle ultime date di Marracash visibilmente commossa.

Nella puntata de La Confessione, in onda venerdì 15 luglio su Nove alle 22:45, Elodie ha parlato di Marracash come di un uomo “animalesco” e nel contempo elegante, qualità che lo rendono un punto di riferimento per le scelte importanti. Elodie spiega che deve a Marra il coraggio di raccontare le sue origini: “Prima ero sensibile alle critiche, oggi sempre meno”.

Gomez le sorride: “Parli di lui come se foste ancora innamorati”. Elodie non si tira indietro e confessa a cuore aperto.

“Io sono innamoratissima, ovviamente. È la persona che amerò di più in tutta la mia vita. Ed è una grande fortuna, non è detto che capiti. Ho capito adesso cos’è l’amore. Un prossimo fidanzato non sarà mai all’altezza“.

È dunque un amore sempre più sincero, quello che tiene insieme Marracash ed Elodie.

