Oggi 9 settembre è il grande giorno del via ai preordini degli iPhone 14. Il lancio dei nuovi melafonini è avvenuto solo mercoledì 7 settembre, eppure chi vorrà assicurarsi già la sua unità di dispositivo Apple potrà farlo in questo venerdì, direttamente sul sito Apple ad un orario già fissato e noto.

L’appuntamento odierno

Per chi ancora non ne fosse a conoscenza, è giusto precisare che i preordini degli iPhone 15 partiranno solo nel primo pomeriggio di oggi, non prima. In particolar modo, saranno le ore 14 quando sul sito Apple sarà possibile iniziare a selezionare il proprio modello preferito, con specifica memoria e colore per poi metterlo in carrello e procedere al pagamento.

Considerati i preordini odierni, quando si riceverà il proprio iPhone 14 dopo il preordine? La maggior parte dei melafonini saranno disponibili in pochissimi giorni, ossia a partire da venerdì prossimo 16 settembre. C’è solo un’eccezione da tener ben presente. Come specificato durante l’evento Apple di due giorni fa, per la linea iPhone 14 Plus bisognerà avere un po’ di pazienza con il via alla vendita diretta e alle spedizioni il giorno 7 ottobre.

Tutti i prezzi

Visto che in molti si apprestano ad ordinare il loro iPhone 14 nelle prossime ore, è giusto ricordare i prezzi della nuova generazione di melafonini in ogni modello. Si parte dall’iPhone 14 da 128 GB a 1.029€, da 256 GB a 1.159€ e da 512 GB a 1.419€. L’iPhone 14 Plus ha un costo di 1139€ per la variante da 128 GB, 1309€ per quella da 256 GB e 1569€ per quella da 512 GB.

Passando ai modelli Pro, l’esemplare da 128 GB è venduto a 1.339€, quello da 256 GB a 1.469€, ancora quello da 512 GB a 1.729€ e quello da 1 TB a 1.989€. L’iPhone 14 Pro Max da 128GB costerà 1.489€, quello da 256 GB 1.619€, da 512 GB 1.879€ e infine da 1 TB 2.139€.

