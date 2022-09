Maratone oggi su italia1 per i fan di The Flash 8. Chi ha seguito il finale della settima stagione della serie sabato scorso sa bene che oggi le cose si faranno serie con la messa in onda di ben quattro episodi che spingeranno in avanti la storia di Barry e i suoi, come andrà a finire con la ‘malattia’ del velocista scarlatto e tutto quello che ne conseguirà? Sembra proprio che Flash e i suoi saranno costretti ad affidarsi ad un altro eroe, Black Lightning per spuntarla ma contro chi?

Ad aprire le danze sarà l’episodio numero 2 dal titolo Armageddon II parte in cui Despero concede a Flash una tregua di una settimana con la promessa di ucciderlo quando si presenteranno i primi segni di squilibrio mentale. Il giorno seguente arriva in città Xotar, una ladra meta-umano col potere di far impazzire le persone ma quando Barry viene sospeso dalla polizia scientifica tutto si complica. Anche dopo la cattura di Xotar però, Flash ha un nuovo vuoto di memoria durante il quale porta il caos in città e così si trova costretto a chiedere aiuto a Fulmine Nero. Chester nel frattempo va contro tutti i suoi principi e crea un arma contro Despero.

A seguire andranno in onda gli episodi 3, 4 e 5 di The Flash 8, altre parti di Armageddon, in cui Flash chiede aiuto a Black Lightning per essere privato dei propri poteri prima di impazzire definitivamente convinto di poter evitare l’Armageddon. Nel frattempo Iris comincia a credere che Barry non stia impazzendo, ma che qualcuno abbia alterato la linea temporale per uccidere Joe West e incastrare Flash.

Arrivato nel futuro 2031, Barry Allen si ritrova in una linea temporale dove egli è l’Anti-Flash. In The Flash 8 Thawne infatti ha cambiato la linea temporale in modo da diventare egli stesso Flash, sposare Iris, capitanare il Team Flash e cancellare Barry Allen dall’esistenza. Per rimettere tutto a posto, Barry trova un’inusuale alleato in Damien Darhk. Lo scontro tra Barry Allen ed Eobard Thawne ha inizio.