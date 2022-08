The Flash 8 prende il via su Italia1 oggi, 27 agosto, per la gioia dei fan. Chi pensava di dover salutare Grant Gustin e i suoi si sbaglia e di grosso visto che Mediaset ha deciso di continuare con la messa in onda della serie confermando gli ultimi episodi della settima stagione e il primo dell’ottava stagione che poi andrà avanti al sabato pomeriggio.

L’appuntamento con The Flash 7 è fissato per le 14.20 con gli ultimi tre episodi a cominciare dal 16 dal titolo Prigioniero di guerra, continuando con il 17 dal titolo Il fulcro della questione in due parti. In questi episodi, la guerra civile tra due fazioni diverse di cloni di Godspeed imperversa nelle strade di Central City ma Barry é impotente di fronte all’escalation di violenza che ha cominciato a colpire anche cittadini inermi.

A peggiorare le cose, la figlia Nora compare in sogno avvertendo Barry di un pericolo per il futuro stesso della sua famiglia, ma in soccorso al Team Flash arriva John Diggle con un dispositivo che potrebbe cambiare le sorti della guerra e salvare la città. Nel frattempo, Esperanza/Ultraviolet mette alla prova la cugina Allegra chiedendole di unirsi a lei in una missione suicida, mentre Kirsten Kramer e Joe West, isolati all’esterno di Central City, sono braccati dal mercenario metaumano Adam Creyke.

Non potendo ritornare nel 2049, i figli di Flash, Nora e Bart si unisco-no al padre nel tentativo di fermare la guerra civile che continua ad essere combattuta nelle strade di Central City tra i cloni di Godspeed, ma entrambe le fazioni di cloni smettono di lottare tra loro quando vedono Bart/Impulso e si avventano su di lui chiamandolo l’Avversa-rio. Salvo per miracolo, Bart é costretto a rimanere lontano dagli scontri ma ben presto si ritrova a dover fare i conti con la propria im-pulsività quando i godspeed gli tendono una trappola e rapiscono il suo mentore Jay Garrick.

Sarà dopo il finale della settima stagione che prenderà il via The Flash 8 con la prima parte dell’episodio dal titolo Armageddon. Nel 2031 la Terra sarà nel caos a causa di un evento apocalittico causato da Flash e per impedirlo, l’alieno Despero arriva nel presente con l’intento di uccidere Flash. Intanto a Central City, un attentato ferroviario e il furto di un microchip dai Laboratori Mercury portano Barry sulle tracce della Banda della Scala Reale, che da svaligiare casinò é passata al furto di cryptovalute.