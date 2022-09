Canale5 ricorda il Generale Dalla Chiesa a quarant’anni dall’agguato che ne causò la morte mandando in onda in replica il film tv con Giancarlo Giannini. proprio oggi, 3 settembre, nel prime time di Canale5. La miniserie in due puntate Il Generale Dalla Chiesa, diretta da Giorgio Capitani, ci fa rivivere gli ultimi otto anni della sua vita e, tramite gli occhi di questo straordinario servitore dello Stato, ripercorriamo pagine sofferte della storia d’Italia.

Dagli anni di piombo quando, nel 1974, il Generale dalla Chiesa viene inviato a Torino per lottare contro il terrorismo, all’82 quando, nominato prefetto e trasferito a Palermo, inizia la sua battaglia contro la mafia, una battaglia che, dopo soli 100 giorni, lo condurrà alla morte. In quei cento giorni Dalla Chiesa ricevette segnali terrificanti: a giugno l’uccisione del boss Alfio Ferlito, dell’autista del furgone che lo stava trasferendo e tre carabinieri della scorta, a luglio la mattanza culminata con un duplice omicidio con i cadaveri abbandonati davanti alla caserma dei carabinieri e poi lui, il Generale che tanta paura ha fatto alla mafia.

Al contrario di quanto potevamo pensare, la Rai ha deciso di rendere omaggio al Generale Dalla Chiesa ma non oggi. La serie in quattro serate Il Nostro Generale andrà in onda dall’11 al 19 settembre (con un doppio appuntamento settimanale) raccontando la storia del Nucleo speciale antiterrorismo creato dal Generale Carlo Alberto dalla Chiesa – interpretato da Sergio Castellitto – per combattere l’attacco delle Brigate Rosse allo Stato in quella che fu una vera e propria guerra per la difesa della democrazia.

Ecco il promo della miniserie evento della Rai:

In quel caso la narrazione prenderà il via nel 1973, quando il Generale dalla Chiesa viene trasferito da Palermo, dove era impegnato nella lotta alla mafia, a Torino dove le Brigate Rosse stanno iniziando a rivendicare le loro prime azioni di propaganda armata.