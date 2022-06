Esterno Notte e Il Nostro Generale, sono queste le serie evento annunciate da Rai1 per la prossima stagione televisiva. Il rapimento e l’omicidio di Aldo Moro e l’attentato in cui ha perso la vita il Generale dalla Chiesa saranno al centro del prime time di Rai1 per la gioia di coloro che ricercano nella rete alta qualità e impegno sociale.

Per la Rai Marco Bellocchio firma per la prima volta una importante serie televisiva, Esterno Notte, con Fabrizio Gifuni, Margherita Buy, Toni Servillo. Il primo riscontro positivo e gli applausi per la serie sono arrivati alla 75^ edizione del Festival di Cannes mentre il pubblico italiano dovrà attendere la nuova stagione televisiva per veder, nel prime time di Rai1, la serie in cui si torna al nodo del rapimento e dell’uccisione di Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse sperimentando “un originale percorso seriale e narrativo che segue il punto di vista delle diverse personalità coinvolte nella vicenda”. La serie ci terrà compagnia per tre serate ma non sappiamo ancora la data scelta per la messa in onda.

Il solco scavato da Esterno Notte sarà lo stesso de Il Nostro Generale per la regia di Lucio Pellegrini e Andrea Jublin. La serie dedicata al Generale Carlo Alberto dalla Chiesa nel quarantennale della strage di via Carini è stato annunciato come “un richiamo all’eticità di un comportamento esemplare attraverso la figura di un difensore della legalità, coerente fino alla fine”. Nel cast della serie evento c’è Sergio Castellitto e le serate a lei dedicate saranno ben quattro.

Nella sezione dell’impegno civile è stato presentato anche il film tv con Giuseppe Zeno, Tutto per Mio Figlio, in cui l’attore presterà il volto ad un uomo come tanti, Raffaele Acampora, che ha una moglie che ama, Anna, e quattro figli, di cui il più grande, Peppino, ha quattordici anni e come molti ragazzi della sua età comincia a cercare la sua strada nel mondo.