Un nuovo messaggio truffa con protagonisti corposi buoni Coop da 500 euro è ora in circolazione via servizio WhatsApp o anche via mail. La nota catena di distribuzione, suo malgrado, vede il suo brand sfruttato nel tentativo di far cadere in trappola non pochi italiani, ingolositi dalla promessa di voucher per i loro acquisti.

Forse in tempi di crisi, come quello che stiamo vivendo, potrebbe fare ancora più proseliti proprio l’ultimo messaggio truffa legato ad un grande brand. In effetti, l’alert in arrivo sui telefoni di tantissimi italiani fa riferimento alla possibilità di accaparrarsi uno dei 500 buoni Coop da 500 euro legati ad un fantomatico concorso a premi. Naturalmente non esiste alcuna iniziativa ufficiale di questo tipo attualmente e rispondendo ad alcune domande si rischierà, piuttosto, di cadere in una trappola ben architettata.

Rispondendo ai semplici quesiti del finto sondaggio legato al concordo Coop, i rischi che si corrono possono essere i seguenti: intanto, si potrebbe sottoscrivere qualche abbonamento involontariamente e dunque trovarsi a spendere cifre non esigue per contenuti non richiesti. Ancora, nella peggiore delle ipotesi si rischia anche di dare in mano a truffatori i dati relativi al proprio metodo di pagamento online predefinito, come quello relativo alla carta di credito o di debito. In quest’ultimo caso, il rischio di vedere operazioni non autorizzate sul proprio conto e dunque sul profilo di home banking è abbastanza preoccupante.

L’unica modo per proteggersi dal messaggio truffa dei buoni Coop da 500 euro resta quello di ignorarlo del tutto, magari cancellarlo subito dopo la sua ricezione. Come evidenziato, il pericolo maggiore si nasconde dietro il sondaggio proposto e l’interazione con quest’ultimo comporta la vera minaccia. Non è la prima ma non sarà neanche l’ultima in cui simili tentativi di raggiro vengono alla ribalta a nome di Coop o anche altri brand: meglio è restare sempre in guardia dunque.

Continua a leggere su optimagazine.com