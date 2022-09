Poche settimane dopo l’annuncio-bomba del ritorno della band berlinese in Italia, ecco la data ufficiale dei Rammstein a Padova nel 2023.

I Rammstein a Padova nel 2023: la data

Il 5 agosto la band di Till Lindemann ha annunciato la nuova tornata dell’Europe Stadium Tour per il 2023. Oggi i Rammstein hanno pubblicato le date ufficiali, e anche a questo giro il Belpaese è incluso nel calendario del tour promozionale del nuovo album Zeit, pubblicato quest’anno.

La data dei Rammstein a Padova nel 2023 è programmata per il 1° luglio presso lo Stadio Euganeo. Il tour partirà il 22 maggio dal Vingio Varkas di Vilnius, Lituania, per poi concludersi il 4 agosto allo Stadio King Baoudouin di Bruxelles, Belgio.

Dopo il concerto-evento a Torino – recuperato dopo lo slittamento della data del 2021 a seguito del persistere della pandemia – la band di Till Lindemann farà dunque ritorno in Italia con un’unica data.

I biglietti in prevendita

I biglietti in prevendita non sono ancora disponibili, ma si possono acquistare in due soluzioni.

Per gli scritti al fan club ufficiale dei Rammstein, LIFAD, il ticket sarà acquistabile da martedì 6 settembre dalle ore 10, per 24 ore. Per le prevendite generali, invece, i biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 10 di giovedì 8 settembre su tutti i circuiti autorizzati come Ticketone.

Il nuovo album Zeit

Il nuovo album Zeit è il seguito ideale di Rammstein (2019) e con il lancio della title-track la band ha dimostrato un’evoluzione nella lirica e nella consapevolezza.

Raccontando lo spirito del tempo, ha adottato una narrazione più intimista e trascendentale, ma nel disco non mancano i momenti sonori tanto amati dalla fanbase della band berlinese: è il caso di Zick Zack, ma anche di Angst e Dicke Titten, senza tralasciare la violenta OK, un lieto recupero delle sonorità più classiche.

