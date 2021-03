Sarà possibile vedere i Rammstein a Torino nel 2022. Il tour europeo negli stadi della band tedesca slitta nuovamente per via delle restrizioni dovute alla morsa della pandemia del Covid-19. La data presso lo Stadio Olimpico “Grande Torino”, infatti, era inizialmente programmata per il 13 luglio 2020.

Le prime normative di contenimento dei contagi avevano fatto slittare il concerto al 13 luglio 2021, ma anche quest’anno non sono previste le riaperture ai concerti. Per questo Till Lindemann e soci hanno posticipato l’intero calendario europeo e tutte le date previste per quest’anno passano al 2022.

Si potrà assistere al concerto dei Rammstein a Torino nel 2022, sempre presso lo Stadio Olimpico Grande Torino, il 12 luglio. La band fa sapere che tutti i biglietti già acquistati resteranno validi. Il tour europeo dei Rammstein fa parte della campagna promozionale dell’ultimo album in studio Rammstein (2019), settima esperienza in studio della formazione berlinese e primo disco pubblicato dopo 10 anni di silenzio da Liebe Ist Für Alle Da (2009)

Il concerto dei Rammstein a Torino nel 2022 è dunque un evento attesissimo dal momento che la band di Radio ha un impatto scenico singolare: sul palco Till Lindemann e soci portano, oltre alla loro musica, anche piccole scene da teatro del grottesco in cui il frontman si presenta spesso ricoperto di sangue e tutti i membri si lasciano coinvolgere in spettacoli pirotecnici.

Le loro provocazioni sono spesso state oggetto di polemiche e non sono mancate le occasioni in cui i Rammstein sono stati accostati ai movimenti di ispirazione nazista, accuse che la band ha sempre respinto con decisione. Il loro show coniuga l’industrial con il metal, e l’epicità dei testi di Till Lindemann è pura letteratura verace dal momento che ogni brano è una piccola storia.

Al concerto dei Rammstein a Torino nel 2022 si assisterà dunque a uno show unico, fatto di musica ed effetti spettacolari.