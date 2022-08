Rammstein in Italia nel 2023, al via la caccia dei biglietti. Ma è presto per cercarli. Si diffonde la notizia del tour internazionale dei Rammstein che prevede anche tappe in Italia il prossimo anno e parte la ricerca delle informazioni, non ancora disponibili alla data odierna. Bisognerà attendere ancora un po’.

Informazioni sui biglietti per i Rammstein in Italia nel 2023 non tarderanno a raggiungere il web non appena i live verranno comunicati e confermati in via ufficiale. Per ora, quel che sappiamo è che anche il nostro Paese è incluso nel giro europeo della band che coinvolgerà anche Austria, Portogallo, Belgio, Germania e molte altre nazioni.

Solo qualche settimana fa, il concerto dei Rammstein in Italia, a Torino, ha entusiasmato migliaia di fan. Tantissimi coloro che si sono spostati non solo dal resto dell’Italia ma anche dal resto del continente per assistere all’unico concerto del gruppo in Italia. Ora si aggiungono nuovi appuntamenti, previsti per il 2023.

Le città? Non ancora comunicate ma la voce sulla possibilità che il gruppo si esibisse allo Stadio San Siro di Milano era già stata smentita. Una voce infondata, forse derivante dal desiderio dei fan, aveva mostrato scarsi fondamenti. Molto più probabili i palasport per i Rammstein in Italia nel 2023 ma occorrerà attendere comunicazioni ufficiali a proposito del prossimo tour.

Le informazioni sui biglietti per i Rammstein in Italia nel 2023 non sono disponibili, sconosciute anche le tappe italiane, il numero di concerti nella penisola e le città coinvolte. Non resta che attendere ulteriori dettagli.

I Rammstein presenteranno i brani del nuovo disco di inediti, Zeit, rilasciato negli scorsi mesi.