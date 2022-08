In molti si chiedono quando uscirà iOS 16 in Italia, come nel resto del mondo d’altronde. Nelle scorse ore, è stata diffusa la beta 8 destinata agli sviluppatori ed entro la giornata di oggi si attende anche la distribuzione del firmware di prova per i tester pubblici. Si aggiungono dunque gli ultimi tasselli decisivi per il rilascio definito che ora è davvero dietro l’angolo.

I tempi molto probabili

Quando uscirà OS 16? Per forza di cose e come sempre, seguirà quella degli iPhone 14. La presentazioni di questi ultimi avrà luogo durante il prossimo Apple Event del 7 settembre, mentre la loro commercializzazione dovrebbe poi concretizzarsi non oltre venerdì 16 settembre. Per quanto su quest’ultima data non ci siano ancora delle conferme ufficiali, è indubbio che i melafonini usciranno con a bordo già la nuova esperienza software che dovrà trovare dunque collocazione contestualmente al lancio o anche un po’ prima.

Per tutto quanto appena indicato in merito al lancio degli iPhone 14, possiamo ritenere plausibile che l’uscita iOS 16 si collochi nella finestra temporale inclusa tra il 12 e 13 settembre, ossia nelle canoniche giornate del lunedì o martedì in cui di solito Apple rilascia i suoi aggiornamenti maggiori e non solo. L’orario dell’arrivo delle notifiche per il download sarà sempre quello tardo pomeridiano o serale per noi italiani.

Tutto pronto per l’uscita iOS 16?

Sembra proprio che sia tutto pronto per l’uscita del nuovo aggiornamento Apple in via definitiva. In effetti, l’ultima beta 8 per gli sviluppatori, siglata con build 20A5358a e con peso esiguo di 222MB, risulta contenere solo qualche piccola correzione di bug. Dunque appare evidente come la release sia giunta a maturazione e la distribuzione finale possa filare liscia senza intoppi, almeno potenzialmente. Nel caso in cui la prossima settimana ci riservi ancora un altro firmware di test, quest’ultimo senz’altro sarà anch’esso solo migliorativo e poco corposo.

