Una promessa è una promessa: il nuovo singolo di Annalisa è in arrivo. Esauriti i fasti di Tropicana, il duetto con i Boomdabash che ha infiammato l’estate, Scarrone ci aveva consigliato di andare in vacanza ma di tenerci pronti per il dopo.

Chi ha avuto più hype ha subito pensato a un nuovo album, e ciò non è ancora escluso. Tuttavia, la cantante ha annunciato che il nuovo singolo Bellissima sarà fuori venerdì 2 settembre 2022, e a questo punto non si escludono altre novità.

Annalisa mostra la sua effige, con i capelli bagnati e il volto travolto dalle lacrime. In anteprima, offre ciò che potrebbe essere un estratto: “Quella volta non dovevi andare via, ero bellissima”.

Di questo brano aveva già parlato nel corso di un’intervista rilasciata a Vanity Fair con queste parole:

“Bellissima, come faccio io, dice la verità senza indorare la pillola: quando non hai il controllo di quello che accade e non puoi cambiare le cose o vai fuori di testa oppure provi ad usare la musica per tirartene fuori”.

Nella stessa intervista, Annalisa ha raccontato che Bellissima è nato a fine agosto 2021 ed oggi, ad un anno dalla sua stesura, non vede l’ora di condividerlo. Per la cantante è “un primo passo verso un nuovo mondo” in cui lacrime e risate trovano territorio comune, come quando ci si butta sul ballo per scaricare tensione e paranoie.

“A dirla tutta è la perfetta metafora di Annalisa come persona”. Cosa aspettarci, dunque, da questo nuovo singolo in cui Annalisa ha esplorato un “nuovo mondo”? Potrebbe trattarsi di un brano ritmato ma malinconico, ballabile ma anche riflessivo e non per forza di cose spensierato.

Più nello specifico, Annalisa afferma che in Bellissima racconta una sconfitta e un addio, specie quando quest’ultimo corrisponde al momento in cui si volta pagina, anziché nell’accezione più classica e romantica di un qualcosa di definitivo.

