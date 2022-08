Più di 80 mila like al suo post su Instagram e migliaia di commenti. Il nuovo album di Annalisa è realtà, lo comunica la cantante attraverso un post con una nuova bellissima foto. Pochissimi ancora i dettagli alla data odierna. Quel che è certo è che la cantante stia lavorando a nuove canzoni, un prossimo singolo uscirà sicuramente dopo l’estate.

Il brano inedito Tropicana spiana la strada a molto altro. Il feat estivo con i Boomdabash ha svelato un lato inedito di Annalisa che ha iniziato ad incuriosire i fan con post sui social attinenti ai suoi nuovi progetti. Non svela altro per il momento: bisognerà attendere la fine dell’estate.

“Adesso andate in vacanza. Ma poi tenetevi pronti. Io lo sono”, scrive la cantante sui social. Il nuovo album di album di Annalisa potrebbe arrivare prima del previsto ma bisogna considerare l’ipotesi secondo la quale la cantante potrebbe aver fatto riferimento solo a nuovi brani inediti, anche se i suoi fan non sono di questa idea.

Si sparge infatti la voce a proposito di lavori su nuovi pezzi che andrebbero a comporre un intero disco di inediti, forse a partire dalla comunicazione “Io lo sono” (pronta, ndr). Non avrebbe comunicato così l’uscita imminente di un nuovo singolo, in effetti. Non lo ha fatto con il brano estivo, perché farlo con il pezzo autunnale?

Tutte le strade conducono allora verso un nuovo album di Annalisa, del quale al momento non si hanno ulteriori dettagli. Potrebbe però arrivare tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023, forse dopo una nuova partecipazione a Sanremo?