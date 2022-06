Annalisa e i Boomdabash uniscono le forze per presentare il loro tormentone estivo. Tropicana è il nuovo singolo con il quale il gruppo salentino si lancia nuovamente nelle piste con la popstar italiana del momento.

Tropicana di Annalisa e i Boomdabash

Il titolo dice tutto: Tropicana di Annalisa e i Boomdabash è il tipico brano da consumare come un cocktail mentre si ondeggia sulla pista e si cerca il refrigerio nella prima estate rovente italiana in due anni, ora che la pandemia del Covid-19 sta assumendo sempre più i contorni di un ricordo lontano.

A questo giro i Boomdabash ritornano con un brano tutto da ballare e pieno di good vibes insieme ad Annalisa. Il singolo sarà fuori venerdì 10 giugno.

Su questa collaborazione la band salentina ha riferito:

“Tropicana come molti dei brani tipici della produzione di Boomdabash è un’esplosione di energia allo stato puro che intende regalare gioia, felicità, e solo good vibes. Condividere questa nuova avventura con Annalisa, artista che stimiamo da molti anni, è per noi motivo di grande soddisfazione. Annalisa è la compagna di viaggio perfetta per questo brano, un’artista che condivide con noi l’amore per la sperimentazione musicale, una voce eccezionale e carismatica, un timbro che accarezza ma allo stesso tempo punge e graffia. Una perla che impreziosisce Tropicana, rendendola sicuramente una banger hit che puoi canticchiare già al primo ascolto. Tropicana è un pezzo che conferma in maniera forte e decisa la volontà di riportare la dancehall jamaicana nella nostra produzione musicale, contaminandola con influenze che arrivano da panorami musicali completamente agli antipodi. Tropicana racchiude l’energia tipica della dancehall che si unisce all’esplosività dell’afro-house catapultando l’ascoltatore in un nuovo immaginario mai sperimentato. Tropicana è quella che si può quasi definire dancehall 2.0, è un club di notte mentre fuori ancora ci sono 30 gradi, è danza sfrenata, è sudore e sorrisi”.

I Boomdabash e i tormentoni

I Boomdabash collaborano con Annalisa dopo due volte consecutive in cui si sono avvalsi della partecipazione di Alessandra Amoroso.

La cantante salentina, loro conterranea, ha cantato nei singoli Mambo Salentino (2019) e Karaoke (2020), e i Boomdabash hanno collaborato anche con Loredana Bertè in Non Ti Dico No (2018). In tutti e 3 i casi hanno vinto il Power Hits Estate di RTL.

Nel 2020 i Boomdabash hanno pubblicato la raccolta Don’t Worry (Best Of 2005-2020). Il loro ultimo singolo dell’estate è Mohicani, uscito nel 2021 come featuring con Baby K mentre l’ultima collaborazione compare nel nuovo album di Rocco Hunt, Rivoluzione (2021) con il singolo Fantastica.

L’ultimo album di Annalisa è Nuda (2020), mentre l’ultimo singolo è Eva+Eva, un featuring con Rose Villain contenuto nell’edizione speciale di Nuda dal titolo Nuda10.

