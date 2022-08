Con il finale di The Blacklist 8 si conclude stasera, venerdì 26 agosto, l’ottava stagione della serie tv. Su Rai2 andranno infatti in onda gli ultimi due episodi. Ecco le anticipazioni.

In questa ottava stagione, Raymond Reddington affronta il suo nemico più formidabile: Elizabeth Keen. Dopo la settima stagione, che si è conclusa con un episodio realizzato in animazione a causa dell’emergenza Covid-19 ha parti realizzati in animazione, Liz deve decidere fino a che punto è disposta a spingersi per scoprire per quale motivo Reddington sia entrato nella sua vita, e quale sia veramente il suo scopo. Il confronto finale tra Red e Liz porterà conseguenze devastanti per tutti, inclusa la Task Force che hanno creato.

Si parte con l’episodio 8×21 dal titolo L’origine di tutto, di cui vi riportiamo la sinossi:

Quando Red porta finalmente Liz nel misterioso epicentro del suo impero, il loro passato condiviso viene rivelato, e segreti a lungo sepolti vengono alla luce.

A seguire, il finale di stagione, ossia l’episodio 8×22 intitolato L’ultima decisione:

Reddington fa a Liz una richiesta, difficile da accettare e disturbante, in cambio della verità rivelata sulla propria identità.

Nel cast di The Blacklist 8: James Spader nei panni di Raymond “Red” Reddington; Megan Boone è l’ex agente Elizabeth “Liz” Keen; Diego Klattenhoff è l’agente Donald Ressler; Hisham Tawfiq è Dembe Zuma; Laura Sohn è Alina Park; Harry Lennix è Harold Cooper; e Amir Arison nel ruolo di Aram Mojtabai.

L’ottava stagione è cruciale perché segna l’uscita di scena dell’attrice Megan Boone, che ha abbandonato la serie tv alla scadenza del suo contratto, quindi al termine dell’ottava stagione. Oltre a lei, anche il creatore e sceneggiatore Jon Bokenkamp ha detto addio al crime poliziesco.

La nona stagione va in onda in Italia sul canale a pagamento Sky Investigation e la programmazione dovrebbe terminare il 4 settembre. Solo successivamente potremo vedere i nuovi episodi in chiaro su Rai2.

L’appuntamento con il finale di The Blacklist 8 su Rai2 è a partire dalle 23:00 circa.

