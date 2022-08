Chicago Med 6 si avvia verso il finale di stagione dopo aver tenuto compagnia in questa calda estate. Il medical drama va verso il finale del 2 settembre tra confessioni, trapianti e sparatorie e con una serie di colpi di scena che spianeranno la strada alla settima stagione già annunciata e andata in onda negli Usa tra il 2021 e il 2022.

Negli episodi finali di Chicago Med 6 troveremo Natalie e Will di nuovo fianco a fianco per aiutare Carol. Quando le sue condizioni peggioreranno, i due dovranno trovare un modo per sistemare il loro errore e l’unica via d’uscita possibile sembra essere il trapianto, riusciranno a vincere questa loro corsa contro il tempo? Come se non bastasse per Will arriverà il momento di affrontare la verità e ammettere di aver rubato un farmaco del trial, la sua carriera e il suo posto in ospedale saranno messi a rischio?

Prima di capire come andrà a finire negli ultimi episodi di Chicago Med 6, scopriamo cosa succederà in quelli in onda oggi, 26 agosto, su Italia1 dal titolo Relazioni e Una pillola rossa, una pillola blu in cui Sharon ha un incidente e viene portata in ospedale insieme al bambino che ha investito e che ha riportato uno pseudoaneurisma e rischia conseguenze gravissime a cui sua madre non può far fronte perché sola.

Dean propone a April una procedura che non è autorizzata a eseguire, ma il grande amore per il suo lavoro porta l’infermiera ad accettare la sfida. Maggie conosce Vanessa e affronta con il dottor Charles le ripercussioni emotive di quell’incontro. Natalie non rivela a Will di aver dato a sua madre una confezione di pillole da restituire alla Kender, cosa succederà quando lui lo scoprirà?