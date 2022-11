Asjha Cooper lascia Chicago Med e la sensazione dei fan è quella di trovarsi a bordo di una nave che sta affondando mentre tutti scappano via alla prima occasione, sarà davvero così e arriverà presto la notizia della cancellazione? Secondo quanto riporta Variety, l’attrice, che interpreta Vanessa Taylor dalla sesta stagione, è uscita durante l’episodio andato in onda negli Usa qualche ora fa.

Il personaggio che si era rivelato come la figlia che Maggie (Marlyne Barrett) aveva dato in adozione, ha scelto di lasciare il suo lavoro di dottore in ospedale per avere l’opportunità di viaggiare nelle Filippine e aiutare gli altri. “Questa è la mia vocazione”, ha detto a Maggie scioccata alla fine dell’episodio. Asjha Cooper lascia Chicago Med dopo due stagioni e un totale di 29 episodi che l’hanno vista protagonista tra il 2021 e il 2022.

Sui social la giovane attrice ha usato le storie di Instagram per ringraziare tutti per l’affetto ricevuto dicendosi certa che la famiglia di Chicago Med le mancherà, dal canto suo Marlyne Barrett ha twittato un video del duo dopo l’episodio con la didascalia: “Sta andando! Inizia un nuovo viaggio! Mi mancherà tutto questo”.

She’s going! A New Journey Begins! Will miss this one! 😭 #ChicagoMed pic.twitter.com/Umqe8zjh22 — Marlyne Barrett (@barrettmarlyne) November 3, 2022

L’uscita di Cooper è uno dei molteplici cambiamenti avvenuti a Chicago Med in questa stagione perché ancora prima di lei ha annunciato il suo abbandono alla serie anche Brian Tee, che ha interpretato il dottor Ethan Choi dal debutto della serie nel 2015, e lo stesso hanno fatto anche Guy Lockard e Sarah Rafferty, che hanno interpretato rispettivamente il dottor Dylan Scott e la dottoressa Pamela Blake.

Davvero Chicago Med sta andando verso la cancellazione a fine stagione? Per il momento i risultati in termini di ascolti sembrano davvero molto buoni e tutto lascia pensare che non finirà così.