Brian Tee lascia Chicago Med e noi non possiamo far altro che chiederci: quanto potrà resistere una serie che continua a subire addii e partenze? Non è la prima volta che avviene e spesso è stato solo l’inizio della fine, sarà così anche per il medical drama dell’universo dei Chicago messo in piedi da Dick Wolf?

Brian Tee, che interpreta il dottor Ethan Choi, uscirà dal drama della NBC entro la fine dell’anno dopo otto stagioni, almeno secondo quanto riporta Deadline che poi spiega che la sua ultima apparizione dovrebbe essere quella dell’episodio numero 9 in onda il 7 dicembre 2022 dal titolo ‘Potrebbe essere l’inizio di qualcosa di nuovo’.

Il titolo lascia ben sperare visto che si parla di inizio e, quindi, di un possibile trasferimento dal quale Choi potrebbe sempre tornare, ma cosa ne sarà di Brian Tee? L’attore ha recitato nella serie sin dal suo debutto nel 2015, ma è stato temporaneamente assente durante gran parte della stagione 7 mentre stava girando Expats al fianco di Nicole Kidman per Amazon Prime. Il suo personaggio è tornato in ospedale dopo essersi ripreso da una ferita da arma da fuoco e da un intervento chirurgico, e ha persino incontrato la sua ex April (l’ex regolare della serie Yaya DaCosta) nella premiere della stagione 8, sarà proprio questo a portarlo via?

Ecco il suo messaggio ai fan:

Ufficialmente Brian Tee lascia Chicago Med per trascorrere più tempo con la sua famiglia e perseguire altre opportunità di carriera e lui stesso ha poi spiegato a Deadline: “Interpretare il dottor Ethan Choi in Chicago Med è stata una benedizione. Sono per sempre grato ai nostri fan e ai miei colleghi sia davanti che dietro la telecamera… Sarò per sempre in debito con Dick Wolf, NBC e Universal Television per avermi scelto”. Secondo l’attore il suo addio sarà adeguato al suo personaggio ed è sicuro che i fan lo adoreranno: “L’episodio 9 sarà fantastico” promette.

La partenza di Tee da Chicago Med segue quella di Guy Lockard, il dottor Dylan Scott, uscito nella premiere della stagione 8, e quella di Kristen Hager, alias la dottoressa Stevie Hammer, uscita a metà della settima stagione.