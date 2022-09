Un addio sconvolge i fan di Chicago Med 8 che oggi hanno tante critiche da fare agli sceneggiatori, il ritorno di un personaggio importante potrà spazzare via questo malcontento? Il medical drama ha preso il via proprio ieri sera negli Usa con un addio sconvolgente che non era stato annunciato e che nessuno si aspettava, ma di chi stiamo parlando?

Guy Lockard, alias il dottor Dylan Scott, è uscito dal dramma della NBC nella première dell’ottava stagione. Secondo quanto ha appreso TVLine sembra che l’attore, che si è unito alla serie nell’apertura della scorsa stagione, abbia deciso di lasciare l’ospedale dopo la morte di Milena convinto che non possa più sfuggire al suo passato se fosse rimasto nella Windy City.

Il produttore esecutivo Andrew Schneider ha riferito a TVLine: “Era un ex poliziotto e quella dinamica e il suo essere intrappolato tra questi due mondi è ciò che ha reso così interessante nel suo personaggio ma sentivamo di aver scavato a fondo con una serie di trame e con la morte della donna che amava, abbiamo sentito che sarebbe stato un buon momento per lui per andare avanti”.

L’unica cosa che può consolare i fan è il ritorno a sorpresa di Yaya DaCosta, la dolce April, beccata proprio dal suo ex Ethan mentre rendeva omaggio al suo defunto padre. I due hanno avuto modo di scambiare qualche parola ma, soprattutto, di farsi domande sulla loro attuale situazione sentimentale. A quanto pare Yaya DaCosta tornerà ancora e la vedremo dal quinto episodio di Chicago Med 8 sempre più presente, i due avranno il loro lieto fine? Ecco il video del momento: