Cambia la programmazione di Chicago Med 6 su Italia1 in vista del finale del2 settembre con buona pace dei fan. Il medical di Dick Wolf e dell’universo dei Chicago è pronto a salutare il suo pubblico ma la prossima settimana rallenterà un po’ la sua corsa visto che gli episodi in onda saranno solo due e non tre. In particolare, ad andare in onda la prossima settimana saranno gli episodi 13 e 14 dal titolo, rispettivamente, Relazioni e Una piccola rossa, una pillola blu in cui Sharon ha un incidente e viene portata in ospedale insieme al bambino che ha investito e che adesso rischia conseguenze gravissime.

Maggie conosce Vanessa e affronta con il dottor Charles le ripercussioni emotive di quell’incontro. Natalie non rivela a Will di aver dato a sua madre una confezione di pillole da restituire alla Kender mentre il dottor Archer continua a fare i conti con il suo passato da militare e si mette contro il dottor Charles per un paziente che rifiuta le cure.

Prima di scoprire cos’altro succederà, i fan faranno bene a gustarsi i tre episodi in onda oggi di Chicago Med 6 dal titolo Quello che abbiamo nascosto, Lasciarsi per tornare insieme e Rischi necessari in cui Crockett opera un paziente che ha con lui più cose in comune di quanto creda. Will e Ethan hanno uno scontro di idee su una paziente in gravidanza. Il dottor Choi è alle prese con un giovanissimo e atletico paziente che presenta dei sintomi difficili da interpretare, ma la dott.ssa Virani gli darà una mano.

Il dottor Charles deciderà di affrontare una paziente autolesionista che ha un’ossessione per lui. La sera prima dell’incontro con il direttore della Kender, Will rivela a Sabeena di aver aperto il cieco per un paziente. Natalie, dopo per aver scelto la cura apparentemente più efficace per la madre, decide di somministrarle i farmaci del trial al quale non riesce piu’ a farla accedere. Ethan e Dean si trovano in una situazione che fa riaffiorare traumi del passato da militari.