Chicago Med 7 ci sarà oppure no? La risposta è affermativa anche se quello che succederà nel finale della sesta stagione in onda oggi, 2 settembre, lascerà un po’ di amaro in bocca al pubblico. Come vi abbiamo già annunciato tempo fa, Torrey DeVitto (Dr. Natalie Manning) e Yaya DaCosta (Nurse April Sexton) lasceranno la serie proprio con il finale della sesta stagione che in questi mesi abbiamo visto su Italia1 ma tuttavia, l’ex di Pretty Little Liars farà una breve apparizione all’inizio di Chicago Med 7 per concludere degnamente il suo percorso non prima di aver salutato il suo Will esortandolo a riprendersi il lavoro a Meade.

Gli sceneggiatori hanno optato per una rinascita di Will e la fine della sua relazione con Natalie chiudendo di fatto con un perno centrale della serie in questi anni, siamo sicuri che il pubblico apprezzerà Chicago Med 7?

Prima di capire come andrà e da dove prenderà il via la settima stagione, il pubblico dovrà cercare di mettere insieme i pezzi del finale della sesta in onda oggi, 2 settembre, su Italia1, con l’episodio dal titolo Ti salvo io!. Nell’episodio finale della sesta stagione, Carol trova un cuore, che anche se ha alcuni problemi, le viene trapiantato con successo. Un paziente delirante di Ethan gli spara e lui si trova ad essere salvato da Dean.Will affronta le conseguenze dopo aver confessato di aver rubato il farmaco del trial. Il dottor Charles, grazie a un collega russo, trova il modo di aiutare un paziente che ha vissuto esperienze traumatiche nella vecchia Unione Sovietica.

Il resto lo scopriremo solo seguendo la serie anche se Chicago Med 7 su Italia1 arriverà solo il prossimo anno, molto probabilmente in estate insieme alle sorelle Chicago P.D. e Chicago Fire.