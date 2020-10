Il cyberbullismo esploso con la diffusione capillare dei social non è che l’evoluzione di un fenomeno presente anche prima che Facebook, Twitter, Instagram e le altre piattaforme invadessero la vita di tutti noi: Tori Spelling l’ha provato sulla sua pelle a 16 anni, quando debuttò in Beverly Hills 90210 – grazie a papà Aaron che ne era il produttore, va detto – e si ritrovò ad essere continuamente insultata per il suo aspetto fisico.

All’epoca l’interprete di Donna Summer soffriva spesso il confronto con le altre due protagoniste, Shannen Doherty e Jennie Garth (Brenda e Kelly nella serie), diventate idoli delle adolescenti ed osannate per la loro bellezza tutto sommato acqua e sapone. La Spelling non aveva gli stessi lineamenti sottili ed armonici e per questo era bersaglio di insulti e offese che ne segnarono l’adolescenza.

Lo ha ricordato su Instagram per invitare tutti a dare un peso alle parole e a ricordarsi quanto possano far male giudizi superficiali e inutilmente cattivi. Pubblicando alcune sue foto, la Spelling ha raccontato di come i suoi occhi grandi e sporgenti le abbiano procurato numerosi attacchi da parte del pubblico. All’epoca, nonostante negli anni Novanta non esistessero i social, Internet era già molto diffuso e non mancavano forum, chat e siti su cui commentare i programmi tv. La sua faccia entrò nel mirino di molti, soprattutto per quegli occhi dalla forma così particolare, causandole un enorme dolore.

Tori Spelling inizia il suo racconto ricordando un motto di suo padre, il produttore Aaron Spelling, che dice di aver fatto proprio per tutta la vita.

Mio padre diceva sempre ‘I tuoi occhi sono lo specchio della tua anima’. Non l’ho mai dimenticato. A causa di questa convinzione mio padre raramente lasciava che i suoi attori indossassero occhiali da sole in una scena. Credeva che i loro occhi trasmettessero tutto. Tutte le emozioni.

Eppure l’attrice era arrivata a odiare i suoi occhi a causa dei bulli online che la chiamavano “rana” e “insetto”.

Quando ho iniziato a fare 90210 a 16 anni ero in piena crisi di autostima. Poi, i troll di Internet (sì, li avevamo anche allora!) mi hanno chiamato rana e insetto. Essere messa al microscopio da ragazzina negli anni della crescita è stata dura. Ho passato anni a supplicare i truccatori nei miei spettacoli e film di provare a far sembrare i miei occhi più piccoli. Piangevo per il mio aspetto sulla sedia del trucco.

La Spelling sostiene di aver recuperato un po’ di autostima grazie alla copertina di Rolling Stone che ha pubblicato tra le foto del post: “I miei occhi hanno fatto quella foto. Hanno mostrato l’emozione che ‘sentivo nella mia anima’ in quella foto“. Ma il bullismo subito negli anni di Beverly Hills 90210, format diventato un fenomeno mediatico senza precedenti tra i telefilm per adolescenti negli anni Novanta, ha condizionato Tori Spelling fino a farle scegliere di mostrare sempre un solo profilo del suo viso.

Molte persone mi chiedono perché mostro solo un lato della mia faccia. Alcuni scrivono cose offensive. Sì, è una scelta. La mia scelta. Perché, una ragazza vulnerabile, innocente ed emozionata, ha mostrato tutta la sua faccia a 16 anni ed è stata mangiata viva. Le scelte sul mio aspetto sono state fatte per me da racconti senza nome e senza volto. Parole che non possono essere lette. Il cyberbullismo esisteva allora e ora è peggio che mai.

Oggi l’attrice e produttrice non si nasconde più e vuole lanciare un messaggio ai bulli da tastiera che non si rendono conto di quanto le loro invettive feriscano e condizionino chi è dall’altra parte dello schermo.

Ricorda solo che la prossima volta che vai a commentare l’account di qualcuno riguardo al suo viso, al suo corpo o alle sue scelte, non lo conosci. Loro non ti conoscono. Ma la loro anima ricorderà quel commento scortese. Sarà impresso su di loro. I nostri ricordi non possono ricordare il dolore fisico, ma ricordiamo il dolore emotivo, verbale e scritto. Detto ciò. Eccomi qui. Frontale. Amo i miei occhi adesso. Mi rendono unicamente me. E raramente indosso occhiali da sole.