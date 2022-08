The Morning Show 3 blinda Julianna Margulies nel cast: Apple TV+ ha annunciato che l’attrice premio Emmy, apparsa nella seconda stagione nei panni di Laura Peterson, una giornalista di UBA News, tornerà come personaggio ricorrente.

Ma non è l’unica novità per The Morning Show 3, che dopo l’addio al personaggio di Steve Carell nel finale della seconda stagione vedrà l’arrivo del veterano di Mad Men Jon Hamm nei panni di Paul Marks, “un titano aziendale che punta gli occhi su UBA“. Grandi cambiamenti anche nel team creativo della serie con Jennifer Aniston e incentrata sul tema delle molestie sessuali sul lavoro: Charlotte Stroud (Homeland, Fosse/Verdon) sostituirà Kerry Ehrin alla guida della serie come showrunner.

The Morning Show 3 darà dunque più spazio al personaggio di Laura Peterson, una donna che Marguiles aveva definito in precedenza “a suo agio al 100% nella sua pelle (…) l’unico personaggio dello show che non ha scheletri nel suo armadio. Gioca a carte scoperte e ad alti livelli senza alcun timore che qualcuno glielo porti via“.

The Morning Show 3 ripartirà dalla morte di Mitch Kessler, che nella prima stagione era stato denunciato come predatore sessuale e licenziato dal programma mattutino al centro dello show. La sua fine è arrivata in Italia, dove è stata ambientata parte della seconda stagione, in un incidente d’auto parecchio somigliante ad un suicidio. Le riprese della nuova stagione sono in partenza.

Continua a leggere su optimagazine.com